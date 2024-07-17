Дочь больного Брюса Уиллиса тронула их общим видео

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/buuski/

Дочь Брюса Уиллиса Таллула поделилась трогательным архивным видео со своим отцом. В ролике, снятом в 2020 году, актер помогает дочке поменять имидж и бреет ей голову.

Соответствующий пост Таллула сделала в своем Instagram.

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Несколько лет назад актеру поставили диагноз "деменция", из-за чего вынужден был завершить карьеру. Сейчас 69-летний Уиллис проводит время со своей семьей. О нем заботятся 46-летняя супруга Эмма Хеминг, три дочери от бывшей жены Деми Мур и она сама.

"Мое главное воспоминание", — прокомментировала Таллула.

Недавно режиссер сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Керон отмечал, что обычная для Уиллиса радость жизни ушла, он перестал читать, хотя до этого постоянно читал книги, а "речевые навыки ему больше не доступны". Супруга Уиллиса Эмма опровергла эту информацию. По ее словам, в их истории "полно горя и печали", но в ней также есть "любовь, связь с близкими, счастье и радость".

Ранее в сети появились также сообщения о том, что Брюс Уиллис не узнал после долгого отсутствия свою бывшую супругу Деми Мур.

Напомним, дочери Брюса Уиллиса поделились редкими фото любимого отца. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса показала его фото с внучкой.