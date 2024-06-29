"Фуріоза" Аня Тейлор-Джой топлес знялась для Vogue

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой знялась у фотосесії для журналу Vogue Australia. Фотографував зірку "Фуріози" Джош Олінз. Зйомка вийшла досить відвертою, Аня позувала у стильній локації із мінімумом одягу.

Фото з'явились на сторінках Vogue Australia.

Читайте також:

Аня Тейлор-Джой роздяглась у Сіднеї

Акторка приміряла модні образи під небом Сіднея. Зірка відверто зізнлася, що хотіла позбутися волосся заради ролі у фільмі-приквелі "Шаленого Макса".

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Vogue Australia

"Я хотіла це зробити завжди, все життя. Інші люди люблять моє волосся. І режисер просто схопив мене за волосся і сказав: "О, це надто красиво. Ми не можемо його зістригти", — пригадує зірка.

Аня говорить, що вже сумує за своїм персонажем.

"Сумую за Фуреозою. Я все ще сумую за своєю Бет із фільму "Хід королеви", я все ще не можу підійти до шахової дошки", — розповіла знаменитість.

Тейлор-Джой запропонували кар'єру моделі у Лондоні, коли вона вигулювала собаку.

"Я пам’ятаю, як збиралася піти на свою першу вечірку, і я була в туфлях моєї мами, тому що хотіла потренуватися. Я думала, що незнайома машина слідкує за мною. І коли я почала бігти, а машина набрала швидкість, я злякалася! А потім хлопець висунув голову у вікно і закричав: "Якщо ти зупинишся, ти не пошкодуєш", — пригадує Аня.

Зірка два роки тому вийшла заміж. Сьогодні Тейлор-Джой не приховує, що її кохання до чоловіка міцнішає з кожним днем.

"Я не знала, що можна кохати когось все більше і більше з кожним днем. І найпрекрасніше в тому, щоб знайти свою людину, це те, що вона існує. Ніколи не слід погоджуватися на компроміс із своїм серцем, тому що якщо ви потім зустрінетеся з тим єдиним, вам доведеться розлучитися. Я з кожним днем ​​стаю кращою. Я можу навчитися бути більш співчутливою, я можу навчитися будь терплячішою. Мій чоловік найкращий", — говорить знаменитість.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова вразила пляжною фотосесією. А раніше модель Ешлі Грем приголомшила зйомкою у корсеті для стильного глянцю.