Дочь Мадонны топлесс снялась для рекламы модного бренда
Модель и певица Лурдес Леон стала лицом новой коллекции бренда David Koma. 27-летняя дочь певицы Мадонны позировала для рекламной кампании в вещах дизайнера, принимая откровенные позы.
Фото опубликовал на своей странице в социальной сети дизайнер.
Дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессии
На одном из снимков Лурдес изображена на шпагате: одетая в боди с бахромой и туфли на каблуке, она показывает растяжку и татуировку на ногах. На других фото она позирует топлесс в белой юбке, лежит в красном платье ногами к зрителям или сидит на корточках в длинном черном пальто.
Дизайнер грузинского происхождения Давид Кома остался под впечатлением от работы с Леон и отметил ее профессионализм.
"Работа с невероятной Лурдес Леон в качестве первого "лица" сезона была поистине фантастическим опытом. Она воплощает собой аутентичность и обладает ярко вдохновляющим самовыражением. Она — идеальное воплощение Koma Girl — сложного характера, жесткого, но чувственного, свободного, но контролируемого, молодого, но зрелого", — поделился Давид Кома.
Лурдес Леон — старшая дочь 65-летней Мадонны, которую она родила от кубинского актера Карлоса Леона. Лурдес пошла по стопам матери и развивает карьеру певицы, танцовщицы и модели. Она часто снимается для брендов и обложек журналов в откровенных образах.
Напомним, солистка группы KAZKA снялась в откровенной фотосессии. А раньше мы писали, что Аня Тейлор-Джой снялась для модного глянца.
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