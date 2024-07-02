Дочь Мадонны топлесс снялась для рекламы модного бренда

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Модель и певица Лурдес Леон стала лицом новой коллекции бренда David Koma. 27-летняя дочь певицы Мадонны позировала для рекламной кампании в вещах дизайнера, принимая откровенные позы.

Фото опубликовал на своей странице в социальной сети дизайнер.

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На одном из снимков Лурдес изображена на шпагате: одетая в боди с бахромой и туфли на каблуке, она показывает растяжку и татуировку на ногах. На других фото она позирует топлесс в белой юбке, лежит в красном платье ногами к зрителям или сидит на корточках в длинном черном пальто.

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес в рекламе. Фото: instagram.com/davidkoma/

Дизайнер грузинского происхождения Давид Кома остался под впечатлением от работы с Леон и отметил ее профессионализм.

"Работа с невероятной Лурдес Леон в качестве первого "лица" сезона была поистине фантастическим опытом. Она воплощает собой аутентичность и обладает ярко вдохновляющим самовыражением. Она — идеальное воплощение Koma Girl — сложного характера, жесткого, но чувственного, свободного, но контролируемого, молодого, но зрелого", — поделился Давид Кома.

Лурдес Леон — старшая дочь 65-летней Мадонны, которую она родила от кубинского актера Карлоса Леона. Лурдес пошла по стопам матери и развивает карьеру певицы, танцовщицы и модели. Она часто снимается для брендов и обложек журналов в откровенных образах.

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