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Дочь Моники Белуччи примерила образ девушки из атомного города

18 декабря 2023 10:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дочь Моники Белуччи примерила образ девушки из атомного города
Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, Дева, снялась в оригинальной фотосессии. Красавица примеряла разные цвета волос и футуристические нарядя.

Снимки модель запостила в соцсети.

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Дочь актеров позировала в ярком образе, демонстрируя стройную фигуру. Фотографии красавица подписала: "Чувствую себя, как девушка из атомного города".

Ранее Дева рассказала о своих отношениях с родителями и о том, как они способствовали ее карьере в индустрии.

 

Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Дочь Моники Белуччи Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

"Они научили меня всегда смотреть вперед, всегда защищать себя, всегда быть доброй и всегда удивляться. Есть гораздо больше, но дело в том, что они научили меня в неожиданных ситуациях и жить по своим правилам, всегда уважая людей и среду, в которой я нахожусь. Я помню, как просматривала огромные книги моей мамы о моде, которые она хранила дома. Все было очень утонченным и красивым. Я знала, что хотела бы работать в этой области в какой-то момент своей жизни, но я точно не ожидала, что мне она настолько понравится и буду зарабатывать ею на жизнь", — говорит модель.

Дева строит актерскую карьеру, но, по словам девушки, она не планировала идти в кино.

"Я действительно не хотела быть актрисой большую часть своего детства. Это то, о чем все постоянно спрашивали меня в детстве, и это действительно оттолкнуло меня от этой карьеры. Однако со временем меня все больше интересует кинематографическая индустрия, люди и опыт какой она может предложить", — комментирует красавица.

Напомним, Ксения Мишина в соблазнительном платье обнажила подтянутую фигуру.

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