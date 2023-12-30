Дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель снялась в фотосессии для виртуального адвент-календаря Эллен фон Унверт. Темой съемки стал цирк.

Фото Девы Кассель появились на странице фотографа в социальной сети.

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Дева на снимках предстала в необычном образе — в откровенном наряде Dolce & Gabbana, с воздушным шаром и белым лебедем как аксессуарами. Лебедь — это скульптура авторства Дэмиена Мульерака.

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

По словам самой Эллен, Дева выступила в роли "принцессы цирка". В своих соцсетях фотограф сопроводила публикацию снимка Девы с лебедем композицией "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского.

Дева Кассель активно развивает карьеру в индустрии моды. Она уже успела сотрудничать со многими известными брендами и украсить обложки таких журналов, как Vogue и Elle. Звездные родители всячески поддерживают начинания Девы — регулярно посещают модные показы и съемки, в которых она участвует, а также комментируют ее фото в соцсетях.

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