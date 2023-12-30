Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии arrow

Дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии

30 декабря 2023 17:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель снялась в фотосессии для виртуального адвент-календаря Эллен фон Унверт. Темой съемки стал цирк.

Фото Девы Кассель появились на странице фотографа в социальной сети.

Читайте также:

Дева Кассель снялась в образе королевы цирка

Дева на снимках предстала в необычном образе — в откровенном наряде Dolce & Gabbana, с воздушным шаром и белым лебедем как аксессуарами. Лебедь — это скульптура авторства Дэмиена Мульерака.

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

По словам самой Эллен, Дева выступила в роли "принцессы цирка". В своих соцсетях фотограф сопроводила публикацию снимка Девы с лебедем композицией "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского.

Дева Кассель активно развивает карьеру в индустрии моды. Она уже успела сотрудничать со многими известными брендами и украсить обложки таких журналов, как Vogue и Elle. Звездные родители всячески поддерживают начинания Девы — регулярно посещают модные показы и съемки, в которых она участвует, а также комментируют ее фото в соцсетях.

Напомним, новая избранница бывшего Белуччи засветила роскошную фигуру в бикини во время их отдыха.

Раньше соблазнительная Ева Лонгория снялась без белья для модного глянца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме