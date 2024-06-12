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Дочь Моники Белуччи в стильном образе дефилировала на показе известного бренда

12 июня 2024 13:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь Моники Белуччи в стильном образе дефилировала на показе известного бренда
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель приняла участие в модном показе бренда JACQUEMUS. Красавица в белом наряде и стильных очках продефилировала по подиуму.

Фото Дева опубликовала в социальной сети.

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Дева вместе с другими моделями прошлась по подиуму по случаю 15-летия бренда. Девушка поздравила JACQUEMUS с днем ​​рождения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Deva Cassel (@devacassel)

 

"Большое спасибо за то, что вы делаете каждое шоу таким особенным. Вы собираете удивительных людей в удивительных местах, в прекрасной одежде, и я думаю, что могу говорить от имени каждого, когда скажу, что вы вдохновляете нас всех своей добротой, креативностью и талантом. Очень благодарна быть частью этого…с 15-летием!", — подписала пост Дева.

В комментариях фолловеры засыпали модель комплиментами: "Прекрасная", "дочка королевы красоты", "самая красивая в мире".

Дева Кассель активно развивает карьеру в индустрии моды. Она уже успела посотрудничать со многими известными брендами и украсить обложки таких журналов, как Vogue и Elle. Звездные родители всячески поддерживают начинания Девы — регулярно посещают модные показы и съемки, в которых она участвует, а также комментируют ее фото в соцсетях.

Напомним, новая избранница Венсана Касселя разделась во время откровенной съемки. А раньше дочь Моники Белуччи снялась в фотосессии в цирковой тематике.

Дева Кассель
звезды
мода-2024
Моника Беллуччи

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