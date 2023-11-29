Дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель стала героиней обложки зимнего номера издания Gen V. 19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в необычной фотосессии, а в интервью рассказала, чего мечтает добиться до 30 лет, чему научилась у звездных родителей.

Об этом говорится в журнале Gen V.

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На снимках дочь Венсана Касселя позировала британскому фотографу Ричарду Бербриджу в нарядах Dolce&Gabbana, Dior, Givenchy, Jacquemus, Maison Margiela, MSGM и других брендов. Дева признается, что с детства увлекалась модой и фотографией, но никогда не планировала становиться актрисой. В этом году состоялся дебют Кассель в кино: она сыграла в инди-фильме "Прекрасное лето", а вскоре на Netflix выйдет сериал "Леопард" с ее участием.

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

"Большую часть своего детства я не хотела быть актрисой. Все спрашивали меня об этом в детстве, и это отталкивало меня от мыслей об актерской карьере. Однако впоследствии я стала все больше и больше интересоваться кинематографом и тем опытом, который он может предложить", — сообщила Дева.

Она вдохновлялась с самого детства моделингом.

"Я листала огромные мамины книги о моде, которые она хранила в доме, сколько я себя помню. Все было таким красивым. Я знала, что захочу работать в этой индустрии в какой-то момент своей жизни, но я определенно не ожидала, что полюблю это настолько сильно и смогу зарабатывать этим жизнь", — сказала дочь Моники Белуччи.

Модель Дева Кассель. Фото: Gen V

За свою недолгую карьеру модель уже успела появиться на нескольких обложках глянцевых журналов и поучаствовать в показах Coperni, Dolce & Gabbana и многих других. Теперь Дева мечтает о сотрудничестве с одним из брендов для создания коллекции одежды.

"Одна из моих целей — создать собственную капсулу с брендом и до 30 лет объехать весь мир. Родители научили меня всегда смотреть вперед, всегда защищать себя, всегда быть доброй и всегда помнить о чуде. Есть и многое другое, но суть в том, что они научили меня справляться с неожиданными ситуациями и жить по своим правилам, при этом всегда уважая людей и окружающую среду", — сказала звезда.

На следующий, 2024 год Дева ставит следующие цели: "Получить водительские права, впервые посетить Японию и проводить больше времени с семьей".

Новый год она планирует встретить в Бразилии, хотя любимое место на Земле называет Литву.

Дева — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. В браке у них родилась еще одна дочь Леони, сейчас ей 13 лет. После развода Кассель женился на модели Тине Кунаки, в этом браке также родилась девочка — сейчас Амазонии четыре года. Недавно стало известно, что Кунаки и Кассель развелись. Сейчас 57-летний актер встречается с моделью Нарой Баптистой, которая младше его на 30 лет.

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