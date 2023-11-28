Зухвала мільярдерка — Кайлі Дженнер у спідньому знялась у капсулі часу

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер стала героїнею обкладинки зимового випуску журналу Interview. Зірка знялася для кавер-сторі видання і продемонструвала розкішні форми у спідньому.

Фотосесію Кайлі показала у своїх соціальних мережах.

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Молодша із сестер Кардаш'ян-Дженнер розповіла про дітей, ставлення до папараці та ранкові ритуали. Зараз бізнесвумен та мати двох дітей згадує, що складніше для неї було перебувати під постійним прицілом папараці, які часто кричали непристойні речі на її адресу.

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"З папараці було дуже важко. У мене було кілька жахливих історій. Наприклад, коли мені було 16 років, і ці 50-річні чоловіки казали: "Привіт, маленька повія". Намагалися задерти мені спідницю і вискакували з кущів, лякали мене, блокували мою машину. Коли я була молодша, було ще гірше", — говорить Кайлі.

У 2018 році Кайлі народила дочку Стормі від репера Тревіса Скотта, а через чотири роки пара, яка сьогодні не разом, повідомила про народження сина Ейра. Дженнер зазначає, що їй дуже подобалося бути вагітною, але у першому випадку все пройшло легше.

"Друга вагітність вибила мене з колії. Але ти або любиш це, або ні", — говорить зірка.

Найближчою до своєї дочки із чотирьох сестер Кайлі називає Хлою.

"Вона для всіх як друга мама. Вона була моєю другою мамою. І коли я бачу, що у Стормі такі ж стосунки з Хлоєю, це щоразу зігріває моє серце", — каже Кайлі.

Дженнер розповіла, як починається її звичайний ранок. Перше, що робить засновниця Kylie Cosmetics, — п'є каву з ванільним мигдальним молоком з кафе Kings Road, яка на момент пробудження вже чекає її на кухні.

Останні кілька місяців Кайлі зустрічається з актором Тімоті Шаламе. Пара вперше публічно з'явилася разом на концерті Бейонсе.

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