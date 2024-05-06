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Донька найдорожчої акторки потрапила під жорсткий хейт через зовнішній вигляд

6 травня 2024 14:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька найдорожчої акторки потрапила під жорсткий хейт через зовнішній вигляд
Акторка Різ Візерспун з дочкою. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка найдорожчої акторки року Різ Візерспун Ава Філіпе, яку часто порівнюють з мамою через вражаючу подібність, висміяла хейтерів, які обговорюють її тіло, і назвала бодішеймінг "токсичною поведінкою".

Про це пише Daily Mail.

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Останнім часом критика через зовнішність стала справжньою проблемою — зокрема, коли йдеться про голлівудські зірки. Одних жорстко критикують за недостатньо привабливий вигляд чи ознаки вікових змін, а інших — за втручання у природу та відмову від природного старіння.

 

@avaephillippe

Pretty is as pretty does, babes...& bodyshaming is simply toxic behavior. 💋 #loveyouasyouare (P.S. I put "woman" because I see this type of thing happening disproportionately to young girls & women, but let me be clear; bodyshaming is toxic no matter who the subject is. We all deserve to feel safe & at peace in the vessel we live in.)

♬ Just A Girl (From "Clueless") - Soundtrack Wonder Band

"Я щойно досягла нової важливої віхи як жінка в мережі: бачила двох незнайомців, коментували моє тіло. Перший сказав, що мені слід прийняти "Оземпік", бо я надто товста, а другий заявив, що я морю себе голодом, бо я надто худа...Моя вага не змінилася за цей час (а навіть якби змінилася, їм не було б жодної різниці)", — заявила 21-річна Ава.

Дівчина переконана, що ніхто не заслуговує на те, щоб його критикували через те, як він виглядає.

"Адже ми не завжди знаємо, через що хтось пройшов або з чим він бореться. Але, ким би ви не були, ваша краса — щось більше, чим банальні стереотипи. А бодішеймінг — це просто токсична поведінка", — говорить вона.

Наприкінці дівчина також додала, що використала слово "жінка" тому, що часто бачить, як жінок і дівчат висміюють за зовнішній вигляд, проте на хороше ставлення заслуговують усі без винятку.

Нагадаємо, зірка "Тихого місця" шокувала подробицями знущань російського режисера. А сина актора Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті мами. 

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