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Дочь самой дорогой актрисы попала под жесткий хейт из-за внешнего вида

6 мая 2024 14:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь самой дорогой актрисы попала под жесткий хейт из-за внешнего вида.
Актриса Риз Уизерспун с дочерью. Фото: instagram.com/reesewitherspoon/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь самой дорогой актрисы года Риз Уизерспун Ава Филиппе, которую часто сравнивают с мамой из-за поразительного сходства, высмеяла обсуждающих ее тело хейтеров и назвала бодишейминг "токсическим поведением".

Об этом пишет Daily Mail.

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В последнее время критика из-за внешности стала настоящей проблемой — в частности, когда речь идет о голливудских звездах. Одних жестко критикуют за недостаточно привлекательный вид или признаки возрастных изменений, а других — за вмешательство в природу и отказ от естественного старения.

 

@avaephillippe

Pretty is as pretty does, babes...& bodyshaming is simply toxic behavior. 💋 #loveyouasyouare (PS I put "woman" because I viz this typ of thing happening disproportionately to young girls & women, but let me be clear; bodyshaming is toxic no matter this subject is. We all deserve to feel safe in the vessel we live in.)

♬ Just A Girl (From "Clueless") - Soundtrack Wonder Band

"Я только что достигла новой важной вехи как женщина в сети: видела двух незнакомцев, комментирующих мое тело. Первый сказал, что мне следует принять "Оземпик", потому что я слишком толстая, а второй заявил, что я морю себя голодом, потому что я слишком худа...Мой вес не изменился за это время (а даже если бы изменился, им не было бы никакой разницы)", — заявила 21-летняя Ава.

Девушка убеждена, что никто не заслуживает того, чтобы его критиковали из-за того, как он выглядит.

"Ведь мы не всегда знаем, через что кто-то прошел или с чем он борется. Но, кем бы вы ни были, ваша красота — нечто большее, чем банальные стереотипы. А бодишейминг — это просто токсическое поведение", — говорит она.

В конце девушка также добавила, что использовала слово "женщина" потому, что часто видит, как женщин и девушек высмеивают за их внешний вид, однако хорошего отношения заслуживают все без исключения.

Напомним, звезда "Тихого места" шокировала подробностями издевательств российского режиссера. А сына актера Николаса Кейджа подозревают в избиении мамы.

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