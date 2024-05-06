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Сына Николаса Кейджа подозревают в избиении собственной матери

6 мая 2024 13:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сына Николаса Кейджа подозревают в избиении собственной матери
Актер Николас Кейдж. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Старший сын голливудского актера Николаса Кейджа разыскивается для допроса после инцидента в доме его матери. 33-летний сын звезды Вестон был назван подозреваемым в отчете об избиении его мамы Кристин Фултон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Следователи хотят поговорить с ним о якобы произошедшей 28 апреля в районе Лос-Анджелеса драке. Сообщается, что словесная перепалка между матерью и сыном переросла в физическую.

Скорую помощь вызвали домой, чтобы проверить Фултон, но она отказалась отправиться в больницу. Следователи говорят, что Вестон скрылся на момент прибытия полиции на место происшествия, и правоохранительные органы будут определять, было ли преступление.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nicolas Cage (@nicolascoppola.cage)

Источники утверждают, что Фултон пыталась утешить своего сына, имевшего дело с некоторыми эмоциональными проблемами. Она опровергла утверждение, что они поссорились, и попросила сохранить конфиденциальность в этом вопросе.

Бывшую Николоса Кейджа видели, когда она клала монеты в автомат для парковки с подбитым глазом.

 

Мама Вестона Кейджа. Фото: BACKGRID
Мама Вестона Кейджа. Фото: BACKGRID

Вестон ранее лечился от проблем с психическим здоровьем. В 2011 году после инцидента в Лос-Анджелесе его госпитализировали в психбольницу.

В то время Фултон обвиняла в психических проблемах своего сына обладателя "Оскара".

Фултон и Кейдж начали встречаться в 1988 году и у них появился Вестон в 1990 году.

Пара так и не поженилась и разошлась через год после рождения Вестона.

Напомним, рэпер Канье Уэст показал откровенные фото супруги. А экс-супруга Саши Барона Коэна наняла юриста за два года до развода.

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