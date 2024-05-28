Марія Кравець знялась у кліпі CHEEV — відео

Донька Олени Кравець Марія. Фото: instagram.com/maarriill/

Донька відомої телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія взяла участь у зйомках кліпу на нову пісню Таро співака CHEEV. Дівчина стала однією із учасників підтанцьовки.

Кліп було опубліковано на YouTube.

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Марія Кравець у кліпі CHEEV

У новому кліпі на пісню "Таро" співак кидає виклик законам гравітації та відштовхуючись від землі літає під хмарами. За словами музиканта, головною ідеєю відеороботи він хотів показати, що саме людина обирає як їй жити, а не магічні карти таро ворожки чи містика.

У кліпі знялася донька Олени Кравець — Марія. Дівчина доповнила атмосферу кліпу хореографією. Дочка зірки постає перед камерою в об'ємному світлому худі та сірих широких джинсах.

Кадри з кліпу "Таро". Фото: скриншот YouTube

Кадри з кліпу "Таро". Фото: скриншот YouTube

Кадри з кліпу "Таро". Фото: скриншот YouTube

"Тема таро і гороскопів, що отримала популярність останнім часом, — це символ способу дізнатися своє майбутнє, ніби на нього не можна ніяк вплинути. Але пісня відповідає, що краще довіряти своїм почуттям, тому що ми самі знаємо себе набагато краще і можемо сказати більше, ніж зірки", — коментує нову роботу виконавець.

Нагадаємо, акторка та ведуча Олена Кравець розповіла, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. А також зірка показала новий колір волосся свого молодшого сина Івана.