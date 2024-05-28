Мария Кравец снялась в клипе CHEEV - видео

Дочь Елены Кравец Мария. Фото: instagram.com/maarriill/

Дочь известной телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария приняла участие в съемках клипа на новую песню Таро певца CHEEV. Девушка стала одним из участников подтанцовки.

Клип был опубликован на YouTube.

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В новом клипе на песню "Таро" певец бросает вызов законам гравитации и отталкиваясь от земли, летает под облаками. По словам музыканта, главной идеей видеоработы он хотел показать, что именно человек выбирает как ему жить, а не магические карты таро, гадалки или мистика.

В клипе снялась дочь Елены Кравец – Мария. Девушка дополнила атмосферу клипа хореографией. Дочь звезды предстает перед камерой в объемном светлом худи и серых широких джинсах.

Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube

"Тема таро и гороскопов, получившая популярность в последнее время, — это символ способа узнать свое будущее, будто на него нельзя никак повлиять. Но песня отвечает, что лучше доверять своим чувствам, потому что мы сами знаем себя гораздо лучше и можем сказать больше, чем звезды", — комментирует новую работу исполнитель.

Напомним, актриса и ведущая Елена Кравец рассказала, когда в последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. А также звезда показала новый цвет волос своего младшего сына Ивана.