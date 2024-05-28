Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Елены Кравец "засветилась" в клипе известного украинского певца arrow

Дочь Елены Кравец "засветилась" в клипе известного украинского певца

28 мая 2024 15:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мария Кравец снялась в клипе CHEEV - видео
Дочь Елены Кравец Мария. Фото: instagram.com/maarriill/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дочь известной телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария приняла участие в съемках клипа на новую песню Таро певца CHEEV. Девушка стала одним из участников подтанцовки.

Клип был опубликован на YouTube.

Читайте также:

Мария Кравец в клипе CHEEV

В новом клипе на песню "Таро" певец бросает вызов законам гравитации и отталкиваясь от земли, летает под облаками. По словам музыканта, главной идеей видеоработы он хотел показать, что именно человек выбирает как ему жить, а не магические карты таро,  гадалки или мистика.

В клипе снялась дочь Елены Кравец – Мария. Девушка дополнила атмосферу клипа хореографией. Дочь звезды предстает перед камерой в объемном светлом худи и серых широких джинсах.

Дочь Елены Кравец "засветилась" в клипе известного украинского певца - фото 1
Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube
Дочь Елены Кравец "засветилась" в клипе известного украинского певца - фото 2
Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube
Дочь Елены Кравец "засветилась" в клипе известного украинского певца - фото 3
Фото из клипа "Таро". Фото: скриншот YouTube

"Тема таро и гороскопов, получившая популярность в последнее время, — это символ способа узнать свое будущее, будто на него нельзя никак повлиять. Но песня отвечает, что лучше доверять своим чувствам, потому что мы сами знаем себя гораздо лучше и можем сказать больше, чем звезды", — комментирует новую работу исполнитель.

Напомним, актриса и ведущая Елена Кравец рассказала, когда в последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. А также звезда показала новый цвет волос своего младшего сына Ивана.

Елена Кравец
видео
украинские звезды
клип
танцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе