Син Олени Кравець перефарбував волосся — фото

Українська телеведуча Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Відома українська ведуча та акторка Олена Кравець зачарувала українців новими світлинами свого маленького сина. Зірка показала новий колір волосся Івана.

Відповідне фото вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Олена Кравець показала новий колір волосся сина

Ведуча поділилася спільною світлиною із сином, на якій показала, як хлопець змінив зовнішність.7-річний Іван здивував новим та сміливим кольором волосся — рожевим.

Зірка зізналася, що сама підтримала креативну ідею сина, та навіть порадила йому колір фарби.

Ведуча позувала перед камерою у повсякденному образі та без макіяжу.

"Той випадок, коли мама ще й колір допомагала обирати", — підписала світлину ведуча.

Українська телеведуча Олена Кравець разом із сином Іваном. Фото: instagram.com/lennykravets/

Нагадаємо, акторка розповіла, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.