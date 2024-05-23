Син Олени Кравець перефарбував волосся — фото

Син Олени Кравець кардинально змінив колір волосся — фото
Відома українська ведуча та акторка Олена Кравець зачарувала українців новими світлинами свого маленького сина. Зірка показала новий колір волосся Івана.
Відповідне фото вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.
Олена Кравець показала новий колір волосся сина
Ведуча поділилася спільною світлиною із сином, на якій показала, як хлопець змінив зовнішність.7-річний Іван здивував новим та сміливим кольором волосся — рожевим.
Зірка зізналася, що сама підтримала креативну ідею сина, та навіть порадила йому колір фарби.
Ведуча позувала перед камерою у повсякденному образі та без макіяжу.
"Той випадок, коли мама ще й колір допомагала обирати", — підписала світлину ведуча.
Нагадаємо, акторка розповіла, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.
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