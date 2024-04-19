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Дочь Питта и Джоли требует от родителей необычный подарок на свое 18-летие

19 апреля 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Дочь Питта и Джоли требует от родителей примирения
Голливудская актриса Анджелина Джоли с дочерью Шайло. Фото: Instagram/shiloh.joliepit
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Стас Кожушко
Редактор

В следующем месяце, 27 мая, одной из дочерей бывшей голливудской пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, исполнится 18 лет. По этому поводу у нее есть к скандальным родителям просьба.

Об этом сообщает издание Life&Style.

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Просьба дочери Джоли и Питта на 18-летие

По словам инсайдера издания, Шайло не в восторге, что уже длительное время имена ее родителей появляются в таблоидах. В последнее время бывшая звездная пара через адвокатов обменялась обвинениями. Шайло устала от постоянных разборок, свидетелем которой является и она, и ее братья с сестрами.

"Шайло надоели их ссоры, и она требует, чтобы они нашли способ ладить или по крайней мере были вежливы друг с другом. Она умоляет их сделать это ради нее", — сообщил инсайдер.

По его информации, раньше Шайло молчала об этом. Но теперь она в отличие от своих сестер и братьев занимает определенную позицию.

"Она говорит Анджелине и Брэду, что им нужно разобраться в своих отношениях и наконец повзрослеть", — подытожил источник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Shiloh Jolie-Pitt (@shiloh_jp)

О детях Джоли и Питта

Отметим, что недавно Брэд Питт заявил — он больше не настаивает на совместной опеке над детьми. Звездная пара воспитывает Меддокса (22 года), Пакса (20), Захару (19), Шайло (17) и пятнадцатилетних Нокса и Вивьен. В СМИ появилась информация, что Шайло решила жить вместе с отцом. Впрочем, дала ли на это добро Джоли, пока неизвестно.

50-летний Питт сейчас живет вместе с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, которая младше его на 26 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by E! Новости (@enews)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Анджелина Джоли похвасталась хобби 15-летней дочери Вивьен. Также мы рассказывали, что невеста Брэда Питта начала карьеру модели.

Анджелина Джоли
дети
Брэд Питт
актеры
зарубежные звезды

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