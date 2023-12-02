Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини arrow

Дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини

2 декабря 2023 14:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини.
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария поразила фотосессией в бикини. Девушка вместе со звездной мамой отдыхает на Занзибаре.

Фото дочь певицы запостила на странице в Instagram.

Читайте также:

Пляжная фотосессия дочери Поляковой

18-летняя Маша Полякова на фотографиях позирует в купальнике, опираясь на пальму. Девушка поделилась впечатлениями от отпуска в экзотическом уголке.

 

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

 

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

"Мои отдых — это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", — прокомментировала фото Маша.

Фоловеры засыпали девушку комплиментами. Мама Маши, Оля Полякова, ответила: "Боже, какая ты красивая!", "Всем спасибо, я старалась".

Кстати, во время отдыха на Занзибаре певица и дочь успели побывать в местной больнице. Оля Полякова снималась головную боль ибупрофеном, а вот ее дочь Маша отправилась на обследование в больницу.

Напомним, Полякова и ее дочь заболели на Занзибаре.

Ранее Полякова появилась в купальнике на пляже Занзибара.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме