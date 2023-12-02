Дочь Поляковой в экзотическом уголке устроила фотосессию в бикини.

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария поразила фотосессией в бикини. Девушка вместе со звездной мамой отдыхает на Занзибаре.

Фото дочь певицы запостила на странице в Instagram.

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18-летняя Маша Полякова на фотографиях позирует в купальнике, опираясь на пальму. Девушка поделилась впечатлениями от отпуска в экзотическом уголке.

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

"Мои отдых — это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", — прокомментировала фото Маша.

Фоловеры засыпали девушку комплиментами. Мама Маши, Оля Полякова, ответила: "Боже, какая ты красивая!", "Всем спасибо, я старалась".

Кстати, во время отдыха на Занзибаре певица и дочь успели побывать в местной больнице. Оля Полякова снималась головную боль ибупрофеном, а вот ее дочь Маша отправилась на обследование в больницу.

Напомним, Полякова и ее дочь заболели на Занзибаре.

Ранее Полякова появилась в купальнике на пляже Занзибара.