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Донька Ткача заспівала на великий сцені

18 грудня 2023 10:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Донька Ткача заспівала на великий сцені
Донька Юрія Ткача Ліза. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Донька відомого українського коміка Юрія Ткача зіграла свою першу акторську роль на сцені. Ліза стала маленькою Гердою у мюзиклі "Снігова королева".

Про це розповіла дружина Ткача в instagram.

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Ліза Ткач зіграла свою першу роль

Донечка зіркового подружжя Юрія та Вікторії Ткач зіграла головну роль у новорічному мюзиклі "Снігова королева". Батьки з гордістю поділилися цієї новиною у соцмережах.

"У твоїх руках цілий всесвіт, твоє життя! Крокуй сміливо, я завжди поруч... Люблю безмежно. Моя маленька Герда. Моя чарівна дівчинка! Ти надзвичайна!" — привітала з виступом дівчинку її мама Вікторія Ткач.

Ліза Ткач
Ліза Ткач у мюзиклі "Снігова королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
Ліза Ткач
Ліза Ткач у мюзиклі "Снігова королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
Ліза Ткач
Ліза Ткач у мюзиклі "Снігова королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/

Юрій Ткач теж був на виставі своєї доньки. Він надзвичайно пишається нею. Актор привітав Лізу з дебютом та подарував їй букет жовтих троянд.

"Сьогодні у маленької донечки Лізі був дуже яскравий і водночас відповідальний день. Перша в житті головна роль в дитячій благодійній виставі "Снігова Королева", перші овації глядацького залу та перші квіти від найвідданіших прихильників. Ти була неймовірно ніжна та чутлива. І в тебе все вийшло так, як ти цього хотіла. Пишаюсь тобою, моя маленька Герда", — написав актор у соцмережах.

Ліза дуже старанно готувалась до прем'єри

Раніше зіркові батьки ділились відео та фото репетицій мюзикла. Ліза записувала пісню Герди, яка стала її головним номером у виставі.

Старання маленької зірки виправдались, адже її режисер Андрій Воля дуже схвально відгукнувся про її гру.

"Наша Герда сьогодні повністю прожила всю історію. Вона не тільки відчула зміст та сенси, а й відтворила своє маленьке доросле розуміння", — відгукнувся у сторіз митець.

Нагадуємо, що зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося.

Раніше у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".

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