Донька Ткача заспівала на великий сцені
Донька відомого українського коміка Юрія Ткача зіграла свою першу акторську роль на сцені. Ліза стала маленькою Гердою у мюзиклі "Снігова королева".
Про це розповіла дружина Ткача в instagram.
Ліза Ткач зіграла свою першу роль
Донечка зіркового подружжя Юрія та Вікторії Ткач зіграла головну роль у новорічному мюзиклі "Снігова королева". Батьки з гордістю поділилися цієї новиною у соцмережах.
"У твоїх руках цілий всесвіт, твоє життя! Крокуй сміливо, я завжди поруч... Люблю безмежно. Моя маленька Герда. Моя чарівна дівчинка! Ти надзвичайна!" — привітала з виступом дівчинку її мама Вікторія Ткач.
Юрій Ткач теж був на виставі своєї доньки. Він надзвичайно пишається нею. Актор привітав Лізу з дебютом та подарував їй букет жовтих троянд.
"Сьогодні у маленької донечки Лізі був дуже яскравий і водночас відповідальний день. Перша в житті головна роль в дитячій благодійній виставі "Снігова Королева", перші овації глядацького залу та перші квіти від найвідданіших прихильників. Ти була неймовірно ніжна та чутлива. І в тебе все вийшло так, як ти цього хотіла. Пишаюсь тобою, моя маленька Герда", — написав актор у соцмережах.
Ліза дуже старанно готувалась до прем'єри
Раніше зіркові батьки ділились відео та фото репетицій мюзикла. Ліза записувала пісню Герди, яка стала її головним номером у виставі.
Старання маленької зірки виправдались, адже її режисер Андрій Воля дуже схвально відгукнувся про її гру.
"Наша Герда сьогодні повністю прожила всю історію. Вона не тільки відчула зміст та сенси, а й відтворила своє маленьке доросле розуміння", — відгукнувся у сторіз митець.
Нагадуємо, що зірка "Жіночого кварталу" відрізала шикарне волося.
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