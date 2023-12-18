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Дочь Ткача спела на большой сцене

18 декабря 2023 10:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дочь Ткача спела на большой сцене
Дочь Юрия Ткача Лиза. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Дочь известного украинского комика Юрия Ткача сыграла свою первую актерскую роль на сцене. Лиза стала маленькой Гердой в мюзикле "Снежная королева".

Об этом рассказала жена Ткача в instagram.

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Лиза Ткач сыграла свою первую роль

Дочь звездных супругов Юрия и Виктории Ткач сыграла главную роль в новогоднем мюзикле "Снежная королева". Родители с гордостью поделились этой новостью в соцсетях.

"В твоих руках целая вселенная, твоя жизнь! Шагай смело, я всегда рядом... Люблю безгранично. Моя маленькая Герда. Моя очаровательная девочка! Ты необыкновенная!" – поздравила с выступлением девочку ее мама Виктория Ткач.

Лиза Ткач
Лиза Ткач в мюзикле "Снежная королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
Лиза Ткач
Лиза Ткач в мюзикле "Снежная королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
Лиза Ткач
Лиза Ткач в мюзикле "Снежная королева". Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/

Юрий Ткач тоже был на спектакле своей дочери. Он очень гордится ею. Актер поздравил Лизу с дебютом и подарил ей букет желтых роз.

"Сегодня у маленькой дочери Лиге был очень яркий и одновременно ответственный день. Первая в жизни главная роль в детском благотворительном спектакле "Снежная Королева", первые овации зрительного зала и первые цветы от самых преданных поклонников. Ты была невероятно нежна и чувствительна. И у тебя все получилось так, как ты этого хотела. Горжусь тобой, моя маленькая Герда", — написал актер в соцсетях.

Лиза очень усердно готовилась к премьере.

Раньше звездные родители делились видео и фото репетиций мюзикла. Лиза записывала песню Герды, которая стала ее главным номером в спектакле.

Старания маленькой звезды оправдались, ведь ее режиссер Андрей Воля очень одобрительно отозвался о ее игре.

"Наша Герда сегодня полностью прожила всю историю. Она не только почувствовала смысл и смыслы, но и воспроизвела свое маленькое взрослое понимание", — отозвался режиссер.

Напоминаем, что звезда "Женского квартала" отрезала шикарные волосы.

Ранее в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".

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