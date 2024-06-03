Дочь Умы Турман наконец-то признала, что ей помог в карьере звездный статус родителей.

Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя. Фото: Reuters

Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, Майя, признала в новом интервью, что продвинуться в карьере ей помог ее статус nepo baby — привилегированного ребенка богатых и известных родителей. Она осудила старое интервью, данное Hollywood Reporter, где заявляла обратное.

Об этом пишет The Times.

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В том интервью Майя сказала, что получила роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" из "обычных каналов". То есть ее агенты нашли для нее возможность поучаствовать в прослушивании, после чего она записала дома видео для удаленного кастинга, с чем ей помог отец, и отправила запись Квентину, а через некоторое время ей перезвонили.

Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя. Фото: Reuters

Теперь Майя переосмыслила свое заявление и сказала, что ей следовало осторожнее выбирать изречения: "Меня подняли на смех после этого видео, где я сказала, что участвовала в прослушивании. Но я не имела в виду, что получила роль исключительно своими силами. Думаю, это однозначно произошло благодаря статусу ребенка известных родителей".

Родители Майи актеры Ума Турман и Итан Хоук. Фото: WireImage

Актриса улыбнулась, когда репортер The Times сказал, что она "заслужила" свой успех, ведь она приложила много усилий, начиная с участия в школьных постановках и заканчивая обучением в известном учебном заведении в области искусства и музыки Juilliard School в Нью-Йорке.

"В мире много людей, заслуживающих такой жизни, но у них ее нет. Но, думаю, я примирилась с тем фактом, что могу не заслуживать чего-то и все равно это делать. Я знаю, что если откажусь от этого, это никому не поможет", — поделилась Майя.

Она вспомнила, что когда начинала свой путь в актерстве, даже думала изменить имя и сделать ринопластику, чтобы ходить на открытые кастинги. Но сейчас она просто приняла то, что повезло ей. К тому же, по словам Майи, ее "положительные и честные" отношения с родителями гораздо важнее того, кто и что о ней подумает.

Актер Итан Хоук недавно заявил, что понимает критику зрителей в адрес привилегированных детей звезд, но при этом не стесняется того, что является "непо-папой".

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