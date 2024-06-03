Дочь Умы Турман наконец-то признала, что ей помог в карьере звездный статус родителей
Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, Майя, признала в новом интервью, что продвинуться в карьере ей помог ее статус nepo baby — привилегированного ребенка богатых и известных родителей. Она осудила старое интервью, данное Hollywood Reporter, где заявляла обратное.
Об этом пишет The Times.
Признание дочери Умы Турман
В том интервью Майя сказала, что получила роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" из "обычных каналов". То есть ее агенты нашли для нее возможность поучаствовать в прослушивании, после чего она записала дома видео для удаленного кастинга, с чем ей помог отец, и отправила запись Квентину, а через некоторое время ей перезвонили.
Теперь Майя переосмыслила свое заявление и сказала, что ей следовало осторожнее выбирать изречения: "Меня подняли на смех после этого видео, где я сказала, что участвовала в прослушивании. Но я не имела в виду, что получила роль исключительно своими силами. Думаю, это однозначно произошло благодаря статусу ребенка известных родителей".
Актриса улыбнулась, когда репортер The Times сказал, что она "заслужила" свой успех, ведь она приложила много усилий, начиная с участия в школьных постановках и заканчивая обучением в известном учебном заведении в области искусства и музыки Juilliard School в Нью-Йорке.
"В мире много людей, заслуживающих такой жизни, но у них ее нет. Но, думаю, я примирилась с тем фактом, что могу не заслуживать чего-то и все равно это делать. Я знаю, что если откажусь от этого, это никому не поможет", — поделилась Майя.
Она вспомнила, что когда начинала свой путь в актерстве, даже думала изменить имя и сделать ринопластику, чтобы ходить на открытые кастинги. Но сейчас она просто приняла то, что повезло ей. К тому же, по словам Майи, ее "положительные и честные" отношения с родителями гораздо важнее того, кто и что о ней подумает.
Актер Итан Хоук недавно заявил, что понимает критику зрителей в адрес привилегированных детей звезд, но при этом не стесняется того, что является "непо-папой".
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