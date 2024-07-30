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Донька Жені Галича зізналася, як поляки ставляться до біженців з України

30 липня 2024 13:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Діти Жені Галича висловилися про життя у Польщі — відео
Діти рокера Жені Галича Єва та Даня. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Родина лідера гурту O.Torvald Жені Галича з початку війни виїхала за кордон. Діти музиканта поділилися, чи подобається їм жити в Польщі та як ставляться місцеві жителі до біженців з України.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Люкс ФМ.

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Діти рокера за три роки війни вже встигли знайти друзів та освоїтися в Польщі. Втім, його донька Єва зізнається, що дуже любить Київ та сумує за рідним домом та татом, який залишився в Україні. За словами дівчинки, поляки не дуже добре ставляться до українських біженців, але вона вже звикла до цього.

"Подружок багато. І друзів, і знайомих, і з однокласниками дружу. Але є також поляки, які погано говорять про Україну. Вони кажуть, щоб ми поверталися в Україну, бо всі українці "нитіки", "токсіки" і все таке. Але я намагаюся не звертати на цей негатив уваги. Нам хочеться залишитися в Києві, тут все по-домашньому, прикольно, своя атмосфера. У Польщі теж прикольно, але Україна все ж таки в сердечку", — розповіла Єва.

Син артиста цього року йде до школи і зізнається, що йому зовсім не подобається жити у Польщі. Даня мріє про закінчення війни та про те, що зможе повернутися додому.

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-артист Женя Галич зізнався, що мав побачення зі співачкою Христиною Соловій. А також музикант висловився про ухилянтів.

Польща діти українські зірки інтерв'ю Женя Галич війна в Україні

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