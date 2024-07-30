Дети Жени Галича высказались о жизни в Польше — видео

Дети рокера Жени Галича Ева и Даня. Фото: скриншот с интервью

Семья лидера группы O.Torvald Жени Галича с начала войны уехала за границу. Дети музыканта поделились, нравится ли им жить в Польше и как относятся местные жители к беженцам из Украины.

Об этом они рассказали в интервью Люксу ФМ.

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Дети Жени Галича о Польше

Дети рокера за три года войны уже успели найти друзей и освоиться в Польше. Впрочем, дочь Ева признается, что очень любит Киев и скучает по родному дому и папе, который остался в Украине. По словам девочки, поляки не очень хорошо относятся к украинским беженцам, но она уже привыкла к этому.

"Подружек много. И друзей, и знакомых, и с одноклассниками дружу. Но есть также поляки, которые плохо говорят об Украине. Они говорят, чтобы мы возвращались в Украину, потому что все украинцы "нитики", "токсики" и все такое. Но я стараюсь не обращать на этот негатив внимания. Нам хочется остаться в Киеве, здесь все по-домашнему, прикольно, своя атмосфера. В Польше тоже прикольно, но Украина все же в сердечке", — рассказала Ева.

Сын артиста в этом году идет в школу и признается, что ему совсем не нравится жить в Польше. Даня мечтает об окончании войны и о том, что сможет вернуться домой.

Напомним, мы писали о том, что украинский рок-артист Женя Галич признался, что у него было свидание с певицей Кристиной Соловой. А также музыкант высказался об уклонистах.