Дочери больного Брюса Уиллиса поделились редкими фото "любимого отца"

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Бывшая супруга актера Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур и его дочери Скаут, Таллула и Румер поздравили звезду "Крепкого орешка" с Днем отца. Женщины поделились малоизвестными снимками с Брюсом Уиллисом.

Фотографии были опубликованы в Instagram Деми Мур.

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Деми Мур с дочерьми от Брюса Уиллиса поделилась семейными снимками актера. Прокомментировала публикацию лаконично: "С Днем отца любимого папу девочек".

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/demimoore/

У Деми Мур было три брака: с 1980 по 1985 год она была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром, с 1987 по 2000 год — с актером Брюсом Уиллисом, в этом браке она родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллу, а с 2003 по 2005 год актриса была замужем за актером Эштоном Кутчером.

В 2023 году Брюс Уиллис завершил карьеру из-за тяжелого диагноза — лобно-височной деменции. Он не может запоминать сценарии фильмов и диалоги, и, по словам инсайдеров, даже до завершения карьеры в последние годы съемки давались ему с большим трудом. По словам близких, он уже тяжело вспоминает и их — например, он не смог вспомнить Деми Мур, которую не видел несколько месяцев из-за ее отпуска.

За актером ухаживают его близкие: Деми Мур и три их дочери, а также супруга Эмма Хеминг. Ранее Эмма возмутилась заголовками в прессе о том, что у актера из-за болезни не осталось никакой радости в жизни, и заявила, что это неправда.

Напомним, дочери Брюса Уиллиса поразили фотосессией в бикини.