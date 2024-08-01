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Доньку Бреда Пітта вперше побачили після того, як вона вирішила відмовитися від його прізвища

1 серпня 2024 11:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Доньку Бреда Пітта вперше побачили після того, як вона вирішила відмовитися від його прізвища
Донька Бреда Пітта Шайло. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Шайло Джолі-Пітт побачили вперше після новин про те, що судове слухання щодо вилучення частини "Пітт" з її прізвища було відкладено. 18-річна донька колишньої голлівудської пари Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вийшла на самоті в Лос-Анджелесі в середу вдень, 31 липня.

Про це пише Daily Mail.

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Шайло, чий старший брат Пакс, потрапив у аварію на електровелосипеді на початку цього тижня, була одягнена в чорний худі, чорні джинси та яскраві жовті кросівки.

 

Донька Бреда Пітта Шайло
Донька Бреда Пітта Шайло. Фото: BACKGRID

 

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло. Фото: BACKGRID

 

Її підстрижене світле волосся було зібрано за допомогою коричневої пов’язки. Раніше цього тижня адвокат Шайло підтвердив, що судове слухання в її відчайдушних спробах змінити її законне прізвище було відкладено через канцелярську помилку Шайло висловила намір виключити Пітта зі свого імені після того, як 27 травня дівчині виповнилося 18 років.

Пітер Левін, який є юридичним представником Джолі-Пітт у цій справі, сказав у заяві: "На жаль, суд не зміг завершити перевірку напередодні слухання, тому слухання було перенесено на 19 серпня".

Левін пояснив логістику процесу та чому слухання у Вищому суді Лос-Анджелеса було відкладено.

"Кожен, хто проходить процедуру зміни прізвища повинен пройти перевірку, яку проводить секретар суду, і через технічні помилки слухання Шайло було перенесено на нову дату", — сказав Левін.

Джолі та Пітт, які розлучилися в 2016 році та завершили розлучення протягом восьми років, також є батьками дітей Меддокса, Захари, Пакса, Нокса, і Вів'єн.

У червні близький до Пітта інсайдер розповів, що оскароносний актор "засмучений тим, що Шайло відмовилася від свого прізвища". Перш ніж суддя схвалить петицію про зміну прізвища, юридична форма повинна бути опублікована в газеті за. Інсайдер у червні розповів, що "Шило найняла власного адвоката й заплатила за це сама, тому її мама, Енджі, не знає і не може говорити за це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи порушенням прав Шайло, так, це частина справи".

Нагадаємо, син Анджеліни Джолі потрапив у жахливу аварію. 

Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркове розлучення закордонні зірки

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