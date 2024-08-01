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Дочь Брэда Питта впервые увидели после того, как она решила отказаться от его фамилии

1 августа 2024 11:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брэда Питта впервые увидели после того, как она решила отказаться от его фамилии
Дочь Брэда Питта Шайло. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Шайло Джоли-Питт увидели впервые после новостей о том, что судебное слушание по изъятию части "Питт" из ее фамилии было отложено. 18-летняя дочь бывшей голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта вышла в одиночестве в Лос-Анджелесе в среду днем, 31 июля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шайло, чей старший брат Пакс, попал в аварию на электровелосипеде в начале этой недели, была одета в черное худи, черные джинсы и яркие желтые кроссовки.

 

Дочь Брэда Питта Шайло
Дочь Брэда Питта Шайло. Фото: BACKGRID

 

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло. Фото: BACKGRID

 

Ее подстриженные светлые волосы были собраны с помощью коричневой повязки. Ранее на этой неделе адвокат Шайло подтвердил, что судебное слушание в ее отчаянных попытках изменить ее законную фамилию было отложено из-за канцелярской ошибки. Шайло выразила намерение исключить Питта из своего имени после того, как девушке 27 мая исполнилось 18 лет.

Питер Левин, являющийся юридическим представителем Джоли-Питт по этому делу, сказал в заявлении: "К сожалению, суд не смог завершить проверку накануне слушания, поэтому слушание было перенесено на 19 августа".

Левин объяснил логистику процесса и почему слушания в Высшем суде Лос-Анджелеса были отложены.

"Каждый, кто проходит процедуру смены фамилии, должен пройти проверку, которую проводит секретарь суда, и из-за технических ошибок слушания Шайло было продлено на новую дату", — сказал Левин.

Джоли и Питт, которые расстались в 2016 году и завершили развод в течение восьми лет, также являются родителями детей Меддокса, Захары, Пакса, Нокса и Вивьен.

В июне близкий к Питту инсайдер рассказал, что оскароносный актер "расстроен тем, что Шайло отказалась от своей фамилии". Прежде чем судья одобрит петицию об изменении фамилии, юридическая форма должна быть опубликована в газете. Инсайдер в июне рассказал, что "Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за это сама, поэтому ее мама, Энджи, не знает и не может говорить об этом. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей жестокого обращения или нарушением прав Шайло, да, это часть дела".

Напомним, сын Анджелины Джоли попал в ужасную аварию.

Анджелина Джоли Брэд Питт Звездный развод зарубежные звезды

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