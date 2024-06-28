Співачка Надя Дорофєєва похизувалася ніжками — фото

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Відома українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників яскравою фотосесією. Зірка похизувалася популярністю свого нового хіта "Хартбіт".

Нові фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка позувала перед камерою у стильному костюмі шоколадного кольору із ультракороткими шортами та об'ємним верхом, який підкреслив її стрункі та довгі ноги. Співачка доповнила вбрання масивними браслетами золотого кольору, високими чоботами та мокрою зачіскою.

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Дорофєєва похизувалася аудиторії популярністю свого треку "Хартбіт", який випустила тиждень тому.

"1 000 000 переглядів за 5 днів. #1 – тренди YouTube. #1 – топ чарт Apple Music. #1 – топ-100 в Україні Apple Music. Трек очолює Hot Hits Україна в Spotify. Більше 18 тисяч ваших відео в TikTok", — повідомила виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала, якою вона була в шкільні роки. А також зірка розповіла, як реагує на хейт у бік її чоловіка Михайла Кацуріна.