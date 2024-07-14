Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дорофеева поделилась теплыми воспоминаниями из детства и показалась с родными arrow

Дорофеева поделилась теплыми воспоминаниями из детства и показалась с родными

14 июля 2024 15:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофеева провела время с семьей — фото
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Надя Дорофеева погрузилась в воспоминания детства. Звезда посетила родных в селе, где отдыхала, когда была маленькой.

Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице Instagram.

Читайте также:

Надя Дорофеева посетила родных в селе

Известная певица рассказала, что самые теплые воспоминания детства у нее связаны с деревней Веселый Кут Черкасской области. Там артистка проводила свои незабываемые каникулы. Звезда соскучилась по своим родным и решила их навестить. Исполнительница получила настоящее удовольствие от выходных в селе.

Дорофеева увиделась с родными
Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофеева на отдыхе в селе
Украинская певица Надя Дорофеева с родней. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофеева загорает в деревне
Певица Надя Дорофеева наслаждается отдыхом в деревне. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Дорофеева отдохнула с семьей
Певица Надя Дорофеева с семьей. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Вспоминая детство в разных интервью, я много раз рассказывала о селе Веселый Кут и о наших поездках туда каждое лето всей семьей. Это были очень счастливые времена, когда мы все были вместе. Последнее время я очень ностальгировала и как-то сильно тянуло туда", — поделилась артистка.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда рассказала, как реагирует на хейт в сторону ее мужа Михаила Кацурина.

Надя Дорофеева семья природа Украина фото украинские звезды певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля