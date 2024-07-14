Надя Дорофеева провела время с семьей — фото

Дорофеева поделилась теплыми воспоминаниями из детства и показалась с родными
Известная украинская певица Надя Дорофеева погрузилась в воспоминания детства. Звезда посетила родных в селе, где отдыхала, когда была маленькой.
Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице Instagram.
Надя Дорофеева посетила родных в селе
Известная певица рассказала, что самые теплые воспоминания детства у нее связаны с деревней Веселый Кут Черкасской области. Там артистка проводила свои незабываемые каникулы. Звезда соскучилась по своим родным и решила их навестить. Исполнительница получила настоящее удовольствие от выходных в селе.
"Вспоминая детство в разных интервью, я много раз рассказывала о селе Веселый Кут и о наших поездках туда каждое лето всей семьей. Это были очень счастливые времена, когда мы все были вместе. Последнее время я очень ностальгировала и как-то сильно тянуло туда", — поделилась артистка.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала, какой она была в школьные годы. А также звезда рассказала, как реагирует на хейт в сторону ее мужа Михаила Кацурина.
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