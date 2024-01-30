Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії у стилі леді

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва порадувала фоловерів яскравою фотосесією. Зірка зізналася, що сумувала за тими часами, коли можна було ходити на підборах, а не фокусуватися на комфорті.

Знімки артистка опублікувала у соціальній мережі.

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Співачка приміряла яскраву червону сукню, під якою не було спідньої білизни. Зірка доповнила образ макіяжем та стильною зачіскою.

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Дівчата, а пам‘ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Зараз це звучить дивно, але я прям пам‘ятаю, якщо якесь свято і ти не на підборах — то щось сталося! Ну, наприклад, ти зламала ногу. Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті — більше приймати себе. Мені це дуже подобається Але, буду відверта — іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу — огооо, вааау! Ось на фотосесії я прям кайфанула, а ще більше кайфанула, коли після зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", — говорить артистка.

Підписники Дорофєєвої були щедрими на компліменти, також відзначились її зіркові колеги, співачки Jerry Heil, Анна Трінчер, тренерка Марина Боржемська, які не стримували свого захоплення від зйомки.

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