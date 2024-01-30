Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії у стилі леді arrow

Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії у стилі леді

30 січня 2024 08:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії у стилі леді
Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Надя Дорофєєва порадувала фоловерів яскравою фотосесією. Зірка зізналася, що сумувала за тими часами, коли можна було ходити на підборах, а не фокусуватися на комфорті.

Знімки артистка опублікувала у соціальній мережі.

Читайте також:

Дорофєєва показала трансформацію жіночності

Співачка приміряла яскраву червону сукню, під якою не було спідньої білизни. Зірка доповнила образ макіяжем та стильною зачіскою.

 

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

 

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Дівчата, а пам‘ятаєте, ми раніше ходили на підборах? Зараз це звучить дивно, але я прям пам‘ятаю, якщо якесь свято і ти не на підборах — то щось сталося! Ну, наприклад, ти зламала ногу. Так цікаво, як все змінилося, і ми почали цінувати комфорт, зручність і нарешті — більше приймати себе. Мені це дуже подобається Але, буду відверта — іноді все ж хочеться побути "леді", бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу — огооо, вааау! Ось на фотосесії я прям кайфанула, а ще більше кайфанула, коли після зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", — говорить артистка.

Підписники Дорофєєвої були щедрими на компліменти, також відзначились її зіркові колеги, співачки Jerry Heil, Анна Трінчер, тренерка Марина Боржемська, які не стримували свого захоплення від зйомки.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах.

Раніше Періс Гілтон показала пікантну фотосесію своєї юності.

Надя Дорофєєва
фото
українські зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі