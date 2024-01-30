Дорофеева в платье без белья снялась в фотосессии в стиле леди

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева порадовала фолловеров яркой фотосессией. Звезда призналась, что скучала по тем временам, когда можно было ходить на каблуках, а не фокусироваться на комфорте.

Снимки артистка опубликовала в социальной сети.

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Певица примерила яркое красное платье, под которым не было нижнего белья. Звезда дополнила образ макияжем и стильной прической.

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Девушки, а помните, мы раньше ходили на каблуках? Сейчас это звучит странно, но я прям помню, если какой-то праздник и ты не на каблуках — то что-то произошло! Ну, например, ты сломала ногу. Так интересно, как все изменилось, и мы начали ценить комфорт, удобство и наконец больше принимать себя. Мне это очень нравится Но, буду откровенна — иногда все же хочется побыть "леди", потому что это мгновенный эффект превращения. И все такие сразу — огооо, вааау! Вот на фотосессии я прям кайфанула, а еще больше кайфанула, когда после сняла все это и надела свои любимые комфортные вещи. Вот вам и трансформация женственности", — говорит артистка.

Подписчики Дорофеевой были щедрыми на комплименты, также отметились ее звездные коллеги, певицы Jerry Heil, Анна Тринчер, тренер Марина Боржемская, которые не сдерживали своего восторга от съемки.

Напомним, Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах.

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