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Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах

27 січня 2024 14:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах
Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Хлої Кардаш'ян показала струнку фігуру в крихітному бікіні Gucci та штучному хутрі, позуючи на снігу. 39-річна зірка реаліті-шоу зробила фото під час сімейного відпочинку в Аспені.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка приміряла чорну шапку зі штучного хутра від дизайнера Тайлера Ламберта з чорно-білою шубою зі штучного хутра, яка спала з її плечей. Доповнила образ високими чорними чоботами з овечої шкіри.

 

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Шанувальники Хлої засипали її компліментами. "Гаряча, розтопить сніг", — коментує один із підписників.

Хлої каталася на лижах в Аспені, штат Колорадо, зі своїми сестрами Кім Кардаш’ян і Кендалл Дженнер. Хлої розкрила один із секретів своєї неймовірної фігури в блозі для Poosh Кортні Кардаш’ян.

"Надзвичайно важливо живити своє тіло після тренування", — сказала Хлої, маючи на увазі добавки, які вона використовує у своїх смузі. — Це основа моїх напоїв до та після тренування. Це залежить лише від того, який у мене настрій цього дня".

Минулого року зірка занепокоїла рідних своїм срімким схудненям. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.

Хлої видалили пухлину зі щоки. За словами знаменитості, невідомо, чи вона була доброякісною.

"Вона постійно у стресі, саме тому так схудла", — переконана сестра Хлої Кендалл.

Нагадаємо, Сальма Гайєк здійняла фурор у мережі оголеною фотосесією.

Раніше Кім Кардаш'ян привітала доньку з днем народження.

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