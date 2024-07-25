Новий кліп Анни Трінчер Зі смаком вишні — реакція бабусі на відверті сцени у відео

Анна Трінчер шокувала бабусю і дідуся еротичним кліпом — реакція в мережі
Молода українська зірка, блогерка і акторка Анна Трінчер презентувала нову композицію. Популярна артистка вирішила показати свій новий кліп бабусі та дідусю і зняти їхню реакцію на відверті кадри у відеороботі, щоб продемонструвати її своїм підписникам.
Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Реакція бабусі й дідуся Анни Трінчер на її новий кліп
Українська співачка вирішила показати свій новий кліп рідній бабусі та дідусю. Переглянувши кадри своєї онуки з відеороботи, дідусь взагалі нічого не сказав, але за його реакцією можна зрозуміти, що він дуже шокований.
@annatrincher
Посилання в описі🤫♬ оригінальний звук - Анна Тринчер
А ось бабуся, яку Анна Трінчер дуже часто демонструє на своїй сторінці в Instagram, поділилася своїми емоціями від побаченого. Вона заявила, що такою вона свою онуку ще не бачила, але наголосила, що в цьому кліпі нічого поганого немає.
"Хіба це моя дитина? Ніби до Мадонни на концерт потрапила… Нічого поганого тут такого немає, але я свою дитину таку ще не бачила. Це ж мистецтво! Треба сказати, що тут нічого такого поганого немає, тут все красиво", — заявила бабуся Анни Трінчер.
Коментарі підписників Анни Трінчер
Подивившись, як на новий кліп співачки відреагували її родичі, підписники просто не змогли промовчати. Люди стали залишати свої коментарі, поділившись реакцією на відео.
- Дідусю ніяково стало від таких відео с онукою
- Боже, яка в тебе бабуся, дуже добра, дуже любить тебе, у мене аж мурахи
- А я милувалася дідусем та бабусею, такі класні. Добре, що вони є. Довгих років їм
- Подобається реакція дідуся
Нова пісня Анни Трінчер
Днями в Анни Трінчер вийшла нова композиція під назвою "Зі смаком вишні". У кліпі українська співачка показала себе у дуже відвертих сценах і образах. Лише за один день відеоробота артистки набрала майже 190 тисяч переглядів і посіла перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді".
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