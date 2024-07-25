Новий кліп Анни Трінчер Зі смаком вишні — реакція бабусі на відверті сцени у відео

Українська співачка Анна Трінчер у новому кліпі. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська зірка, блогерка і акторка Анна Трінчер презентувала нову композицію. Популярна артистка вирішила показати свій новий кліп бабусі та дідусю і зняти їхню реакцію на відверті кадри у відеороботі, щоб продемонструвати її своїм підписникам.

Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Реакція бабусі й дідуся Анни Трінчер на її новий кліп

Українська співачка вирішила показати свій новий кліп рідній бабусі та дідусю. Переглянувши кадри своєї онуки з відеороботи, дідусь взагалі нічого не сказав, але за його реакцією можна зрозуміти, що він дуже шокований.

А ось бабуся, яку Анна Трінчер дуже часто демонструє на своїй сторінці в Instagram, поділилася своїми емоціями від побаченого. Вона заявила, що такою вона свою онуку ще не бачила, але наголосила, що в цьому кліпі нічого поганого немає.

"Хіба це моя дитина? Ніби до Мадонни на концерт потрапила… Нічого поганого тут такого немає, але я свою дитину таку ще не бачила. Це ж мистецтво! Треба сказати, що тут нічого такого поганого немає, тут все красиво", — заявила бабуся Анни Трінчер.

Анна Трінчер зі своєю бабусею і дідусем під час перегляду нового кліпу. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Анни Трінчер

Подивившись, як на новий кліп співачки відреагували її родичі, підписники просто не змогли промовчати. Люди стали залишати свої коментарі, поділившись реакцією на відео.

Дідусю ніяково стало від таких відео с онукою

Боже, яка в тебе бабуся, дуже добра, дуже любить тебе, у мене аж мурахи

А я милувалася дідусем та бабусею, такі класні. Добре, що вони є. Довгих років їм

Подобається реакція дідуся

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Днями в Анни Трінчер вийшла нова композиція під назвою "Зі смаком вишні". У кліпі українська співачка показала себе у дуже відвертих сценах і образах. Лише за один день відеоробота артистки набрала майже 190 тисяч переглядів і посіла перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді".

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