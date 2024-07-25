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Співаю під звуки арти — Вакарчук відвідав захисників на Торецькому напрямку

25 липня 2024 19:17
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вакарчук зіграв на прифронтових територіях — відео
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав прифронтові території для того, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. Музикант співав бійцям під звуки вибухів.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Фронтмен "Океан Ельзи" завітав до 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Музикант поділився із шанувальниками кадрами із виступу на Торецькому напрямку.

На опублікованому відео Вакарчук співає захисникам на  пустих ящиках з-під БК. Звуки голосу та струн гітари переривають гучні вибухи від артилерії. Музикант не показує, що йому страшно, і далі продовжує грати для бійців.

"Буває, співаю під звуки арти. Деколи — наші виходи. А часом десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент. "Черемшина". Торецький напрямок. 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Наші дні", — доповнив кадри він.

Нагадаємо, раніше ми писали про втрату близького друга Святослава Вакарчука. А також ми писали, чому співачка Христина Соловій заборгувала артисту велику суму грошей.

Святослав Вакарчук Донецька область військові українські зірки війна в Україні "Океан Ельзи"

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