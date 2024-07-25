Надя Дорофеева отказалась выступать в Юрмале из-за российских артистов

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В пятницу, 26 июля, в латвийской Юрмале торжественно начнется музыкальный фестиваль Laima Rendzezvous певицы Лаймы Вайкуле. В первый день выступят многие украинские артисты. Впрочем, до побережья Балтийского моря доехали не все.

Об этом сообщает "МУЗВАР".

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В прошлом месяце Лайма Вайкуле сделала анонс фестиваля еще до того, как артисты согласились выступать на ее мероприятии. К примеру, "цветник", который она упоминала, а именно Настя Каменских (NK), Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Оля Полякова не сложится. Бывшая участница группы "Время и Стекло" не приняла приглашение из-за лайнапа трехдневного фестиваля.

"Когда увидели расширение афиши со всеми участниками фестиваля на три дня, то поняли, что не со всеми можем быть представлены на одной сцене. Поэтому принесли извинения организаторам и отказались от выступления", — заявили в пиар-службе певицы DOROFEEVA.

Надя также ответила на один из комментариев в Instagram. Звездная уроженка оккупированного Крыма подтвердила — в Латвию она с командой не едет.

Надя Дорофеева ответила на вопросы о фестивале. Скриншот: "МУЗВАР"

Также выступить в Юрмале якобы должна была певица Оля Полякова. Она уже участвовала в прошлом году. Впрочем, на этот раз не доедет до Латвии.

"Оля Полякова не будет участвовать в нынешнем фестивале Лаймы Вайкуле из-за плотного концертного графика артистки в Украине", — официально заявил менеджмент певицы.

Отметим, что в фестивале участвует немало россиян. Так, например, во второй и третий день Laima Rendzezvous на сцену выйдут, в частности, Андрей Макаревич (лидер группы "Машина времени") и группа "Би-2". Но на сайте их обозначили как израильские артисты.

Что касается первого дня, посвященного Украине, то перед зрителями выступят Верка Сердючка, Макс Барских, Алексеев, NK и другие артисты.

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