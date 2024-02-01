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Дорофєєва зі сльозами на очах розповіла, яка вона справжня

1 лютого 2024 21:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дорофєєва зі сльозами на очах розповіла, яка вона справжня
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) опублікувала відвертий пост, в якому розповіла про свій емоційний стан. Увагу підписників привернуло селфі, на якому 33-річна артистка плаче. На це відреагував не тільки чоловік Наді, ресторатор Міша Кацурін, але й знаменитості. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Дорофєєвої.

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На початку цього тижня уродженка Сімферополя опублікувала серію фотографій у відвертій червоній сукні, яка зібрала понад 120 тисяч лайків. Надя отримала безліч компліментів. Тепер же, за словами Дорофєєвої, для балансу, вона вирішила показати іншу себе. Співачка назвала себе сумною, розгубленою та травмованою. 

"Чомусь, довгий час хотіла вам показувати тільки "легку" себе, в гарному настрої, ненапряжну, щасливу, в ідеальному ракурсі… Напевно, соцмережі нав’язують це всім нам. Але це не про справжність. Ні, нити та жалітись я не збираюсь, просто хочу, щоб ви хоча б іноді бачили тут і таку мене", — зауважила Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Лише за чотири години після публікації фото набрало понад 80 тисяч лайків. В коментарях слова підтримки співачці висловили знаменитості та її чоловік, Міша Кацурін. 

  • Найчарівніша в будь-якому агрегатному стані, — ресторатор, блогер Міша Кацурін.
  • Надюш… Не знаю, чим тебе підтримати, так щоб легше стало…Просто знай, що ти не сама, крихітко, — блогерка Олена Кравець.
  • В будь-який момент йди до мене на ручки, — дизайнерка Катя Сильченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Павло Зібров відповів хейтерам танцями під трек Дорофєєвої. Також ми розповідали про найдивніший подарунок від фан-клубу Наді Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва
соцмережі
українські зірки
сльози

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