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Дорофеева со слезами на глазах рассказала, какая она настоящая

1 февраля 2024 21:02
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Стас Кожушко
Редактор
Дорофеева со слезами на глазах рассказала, какая она настоящая
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) опубликовала откровенный пост, в котором рассказала о своем эмоциональном состоянии. Внимание подписчиков привлекло селфи, на котором 33-летняя артистка плачет. На это отреагировал не только муж Нади, ресторатор Миша Кацурин, но и знаменитости.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Дорофеевой.

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В начале этой недели уроженка Симферополя опубликовала серию фотографий в откровенном красном платье, которая собрала более 120 тысяч лайков. Надя получила множество комплиментов. Теперь же, по словам Дорофеевой, для баланса она решила показать другую себя. Певица назвала себя грустной, растерянной и травмированной.

"Почему-то, долгое время хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе… Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о подлинности. Нет, ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", — отметила Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Всего через четыре часа после публикации фото набрало более 80 тысяч лайков. В комментариях слова поддержки певице выразили знаменитости и ее муж, Миша Кацурин.

  • Самая обаятельная в любом агрегатном состоянии, — ресторатор, блогер Миша Кацурин.
  • Надюш… Не знаю, чем тебя поддержать, так чтобы легче стало… Просто знай, что ты не сама, крошка, — блогер Елена Кравец.
  • В любой момент иди ко мне на ручки, — дизайнер Катя Сильченко.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров ответил хейтерам танцами под трек Дорофеевой. Также мы рассказывали о самом удивительном подарке от фан-клуба Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева
соцсети
украинские звезды
слезы

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