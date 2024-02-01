Дорофеева со слезами на глазах рассказала, какая она настоящая

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) опубликовала откровенный пост, в котором рассказала о своем эмоциональном состоянии. Внимание подписчиков привлекло селфи, на котором 33-летняя артистка плачет. На это отреагировал не только муж Нади, ресторатор Миша Кацурин, но и знаменитости.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Дорофеевой.

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В начале этой недели уроженка Симферополя опубликовала серию фотографий в откровенном красном платье, которая собрала более 120 тысяч лайков. Надя получила множество комплиментов. Теперь же, по словам Дорофеевой, для баланса она решила показать другую себя. Певица назвала себя грустной, растерянной и травмированной.

"Почему-то, долгое время хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе… Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о подлинности. Нет, ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", — отметила Надя.

Всего через четыре часа после публикации фото набрало более 80 тысяч лайков. В комментариях слова поддержки певице выразили знаменитости и ее муж, Миша Кацурин.

Самая обаятельная в любом агрегатном состоянии, — ресторатор, блогер Миша Кацурин.

Надюш… Не знаю, чем тебя поддержать, так чтобы легче стало… Просто знай, что ты не сама, крошка, — блогер Елена Кравец.

В любой момент иди ко мне на ручки, — дизайнер Катя Сильченко.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров ответил хейтерам танцами под трек Дорофеевой. Также мы рассказывали о самом удивительном подарке от фан-клуба Нади Дорофеевой.