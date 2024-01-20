Павло Зібров відповів хейтерам танцями під трек Дорофєєвої

Співак Павло Зібров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov

На початку грудня співачка Надя Дорофеєва (DOROFEEVA) презентувала трек "Хай пишуть", який написала разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним. Це стало музичною відповіддю хейтерам, які заполонили соцмережі. Композиція не пройшла повз і Народного артиста України, Павла Зіброва.

Відповідне відео з’явилось в його соцмережах.

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66-річний співак — досвідчений гравець шоу-бізнесу. За свою довготривалу кар’єру він не раз стикався з критикою на свою адресу. Павло Миколайович зібрав образливі коментарі під своїми публікаціями та влаштував танці під пісню Наді.

В коментарях, які Зібров додав до ролика, його цькують за фарбоване волосся, порівнюють з павичем та називають самозакоханим півнем.

Хай Бог милує, що це за мавпа?

Це не Зібров, а якийсь Фантомас. Жах

Паша вже своє відспівав

Старий пердун

Ботоксний, нафарбований, самозакоханий півень.

Лише за годину відео Зіброва під пісню Дорофєєвої набрало понад 6 тисяч переглядів у TikTok. Відзначимо, що кліп на трек Наді в YouTube вже має 3 млн переглядів та тримається в ТОП-15 музичних трендів платформи YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі". Також ми розповідали, що трек від Jerry Heil та alyona alyona для "Євробачення" опинився в європейських музичних чартах.