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Павло Зібров відповів хейтерам танцями під трек Дорофєєвої

20 січня 2024 14:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Павло Зібров відповів хейтерам танцями під трек Дорофєєвої
Співак Павло Зібров. Фото: Instagram/pavlo_zibrov
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку грудня співачка Надя Дорофеєва (DOROFEEVA) презентувала трек "Хай пишуть", який написала разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним. Це стало музичною відповіддю хейтерам, які заполонили соцмережі. Композиція не пройшла повз і Народного артиста України, Павла Зіброва.

Відповідне відео з’явилось в його соцмережах.

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Зібров відповів хейтерам під трек Дорофєєвої

66-річний співак — досвідчений гравець шоу-бізнесу. За свою довготривалу кар’єру він не раз стикався з критикою на свою адресу. Павло Миколайович зібрав образливі коментарі під своїми публікаціями та влаштував танці під пісню Наді. 

@pavlo_zibrov_

@nadyadorofeeva супер трек!

♬ Хай пишуть - nadyadorofeeva

В коментарях, які Зібров додав до ролика, його цькують за фарбоване волосся, порівнюють з павичем та називають самозакоханим півнем. 

  • Хай Бог милує, що це за мавпа?
  • Це не Зібров, а якийсь Фантомас. Жах
  • Паша вже своє відспівав
  • Старий пердун
  • Ботоксний, нафарбований, самозакоханий півень.

Лише за годину відео Зіброва під пісню Дорофєєвої набрало понад 6 тисяч переглядів у TikTok. Відзначимо, що кліп на трек Наді в YouTube вже має 3 млн переглядів та тримається в ТОП-15 музичних трендів платформи YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія потрапила до італійського музичного чарту з піснею, яку писала для "Барбі". Також ми розповідали, що трек від Jerry Heil та alyona alyona для "Євробачення" опинився в європейських музичних чартах.

Надя Дорофєєва
соцмережі
Павло Зібров
українські зірки
хейт

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