Певица Надя Дорофеева призналась, кто был инициатором дуэта с блогером Мишей Лебигой

Украинская певица Надя Дорофеева на радиостанции "Люкс ФМ". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева прокомментировала свой новый хит с известным блогером. В интервью известная артистка призналась, почему она решила спеть вместе с украинским стримером Мишей Лебигой.

Об этом Надя Дорофеева рассказала в интервью на радиостанции "Люкс ФМ" в YouTube.

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Известная украинская исполнительница призналась, кто первым предложил сделать дуэт с Мишей Лебигой. Она вспоминает, как именно они решили написать общую композицию и кто предложил запустить благотворительный стрим, на котором им удалось заработать более шести миллионов гривен.

Надя Дорофеева с Мишей Лебигой на благотворительном стриме. Фото: Twitch

"Мы были на стриме у Яновича, там зрители начали писать нам: "Давайте дуэт". И потом прошел месяц, я звоню Мише и говорю: "Ну что, какой трек делаем?", а он говорит: "Ты что, серьезно? Я думал, ты пошутила". Он после этого предложил делать стрим, и мы поговорили о том, что мы хотим делать большой благотворительный стрим", — заявила Надя Дорофеева.

Певица Надя Дорофеева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская певица рассказала, кто приобщился к написанию этой композиции, и как Миша Лебига исполнил свою часть работы в песне.

"Состав — мой любимый. Это мой муж Миша Кацурин, это Ваня Клименко, с которым мы пишем последние треки, и свой парт, где Миша Лебига говорит, это интересно. Я говорю: "Миша, твое время, тебе сейчас нужно подойти к микрофону". Он говорит: "Нет! О Боже, я ничего не могу". Я говорю: "Делай так, как будто ты записываешь сток, просто подойти и скажи то, что ты хотел бы сказать". Он пришел, делает дубль, мы это режем и берем", — также говорит украинская певица.

Песня Нади Дорофеевой и Миши Лебиги

Недавно бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева неожиданно решила записать общую песню с известным блогером и стримером Мишей Лебигой. Появился и клип, который на сегодняшний день собрал почти три миллиона просмотров.

К тому же, клип занял первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала себя почти обнаженной.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева попала в скандал из-за рекламы.

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