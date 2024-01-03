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Взрослого сына Бритни Спирс подловили на пляже с красавицей-подружкой

3 января 2024 12:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Взрослого сына Бритни Спирс подловили на пляже с красавицей-подружкой
Сын Бритни Спирс с подругой. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Сын Бритни Спирс Джейден начал новый год на пляже на Гавайях. 17-летнего парня заметили, когда он нежился под солнышком со своей девушкой, отцом Кевином Федерлайном и женой Кевина Викторией Принс.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джейден с девушкой наслаждался прогулкой по песку и плескался в океане. Бывший танцор Кевин Феделяйн также присоединился к веселью и прыгнул в воду в худи.

 

Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID
Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID

 

Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID
Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID

Бритни и ее сыновья работают над восстановлением своих отношений, поскольку они много лет были вовлечены в публичную вражду. У певицы не было возможности попрощаться, когда в начале этого года Кевин, имеющий единоличную опеку, перевез мальчиков и свою жену Викторию Принс на Гавайи.

И Шон, и Джейден также пропустили свадьбу своей мамы с Сэмом Асгари в июне 2022 года.

Бритни публично боролась с Кевином после того, как он раскритиковал ее воспитание в интервью, где он утверждал, что Шон и Джейден решили не видеть свою мать.

 

Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID
Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID

 

Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID
Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID

 

Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID
Джейден с подружкой. Фото: BACKGRID

 

Кевин Федерляйн. Фото: BACKGRID
Кевин Федерляйн. Фото: BACKGRID

Бритни ответила в Instagram, написав: "Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми…Как мы все знаем, воспитание подростков никогда никому не дается легко".

Кевин также утверждал, что провокационные селфи Бритни в социальных сетях были значительной частью проблемы, назвав это "трудным" для ребят, особенно потому, что они старшего школьного возраста.

Бритни сослалась на эти комментарии, добавив: "Меня волнует причина в моем Instagram. Это было задолго до Instagram".

В интервью Джейден подчеркнул, что между ними и их матерью "нет ненависти", но он признал, что "потребуется много времени и усилий", чтобы восстановить их сложные отношения". Подросток добавил: "Я на 100% думаю , что это поправимо. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась психически. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова» .

Напомним, Бритни Спирс финализует развод с Сэмом Асгари.

Ранее Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.

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