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Дороже хитов — стало известно, сколько может зарабатывать Бритни Спирс на сайте для взрослых

8 апреля 2024 12:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дороже хитов — стало известно, сколько может зарабатывать Бритни Спирс на сайте для взрослых
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию. Но 42-летняя бывшая хитмейкер могла бы иметь блестящее будущее, монетизируя себя на веб-сайте для взрослых OnlyFans.

Об этом пишет Daily Mail.

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В последние годы на сайте для взрослых наблюдался огромный приток знаменитостей, зарабатывающих миллионы долларов. Белла Торн заработала рекордный 1 миллион долларов за первые 24 часа на сайте, тогда как прибыль бывшей девушки Бонда Дениз Ричардс, как полагают, достигла 2 миллионов долларов в месяц.

 

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Но, по мнению экспертов, у Бритни есть потенциал затмить их всех.

Ресурс пообщался с менеджером OnlyFans Селестой Франклин из агентства OnlyFans №1 в Майами, которая считает, что доходы Бритни на платформе могут легко затмить все, что она заработала от музыки и гастролей.

 

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Согласно всем статистическим данным, которые я изучила, мой прогноз относительно ее доходов был бы таким, что первый месяц запуска принесет огромный приток людей — возможно, ее заработок будет колебаться от 13 до 18 миллионов долларов. В последующие месяцы ее доход, скорее всего, составит примерно от 6 до 9 миллионов долларов в месяц из-за снижения вовлеченности, вызванного начальным интересом", — говорит эксперт.

Поскольку годовой заработок, по оценкам, превышает 100 миллионов долларов, карьера Бритни в OnlyFans может сделать ее богаче, чем когда-либо в музыкальной индустрии.

 

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

 

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Последний тур звезды, Piece of Me, собрал всего 54 миллиона долларов в 2018 году.

Селеста считает, что певица присоединилась бы к рэперу Игги Азалии как одному из самых высокооплачиваемых авторов на OnlyFans, если бы она зарегистрировалась.

Однако она предполагает, что Бритни нужно будет стратегически подходить к своему контенту на OnlyFans из-за ее фан-базы, которая на 65 процентов состоит из женщин.

 

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Чтобы Спирс добилась успеха на OnlyFans, ей пришлось бы значительно дифференцировать контентент. Вместо того чтобы продавать страницу непосредственно мужской аудитории, стратегическим подходом было бы рекламировать содержимое OnlyFans как эксклюзивный фанатский материал, в дополнение к откровенному содержимому, чтобы сохранить мужской интерес — вроде эксклюзивной страницы, не имеющей фильтра или какой-либо цензуры", — говорит женщина.

По информации СМИ, представители певицы отрицают факт желания Спирс открывать профиль на OnlyFans. Звезда не заинтересована в выпуске контента на платформе.

Напомним, отец Бритни Спирс попал в больницу. А ранее Бритни Спирс сообщила, как приходит в себя после развода.

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