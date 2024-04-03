"Довбуш" может стать сериалом на Netflix

Фильм "Довбуш" может стать 4-серийным сериалом. Фото: instagram.com/dovbush_movie/

Стриминговый сервис Netflix может показать расширенную версию украинского фильма "Довбуш". Новость рассказал режиссер и продюсер фильма Олесь Санин.

Об этом пишет Укринформ.

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Речь идет о четырехсерийном сериале. В фильм не вошло много отснятого материала.

"Продолжаются переговоры с международным Netflix — это англоязычная часть мира, преимущественно США и Канада. О том, что они рассматривают более широкую версию фильма, будет отдельным четырехсерийным сериалом. Мы ждем финансового предложения. Есть большая возможность, что зритель сможет увидеть четырехсерийную версию фильма", — рассказал режиссер.

Олесь Санин рассказал, что для творческой группы стало неожиданностью, что Netflix включил картину в пятерку лучших фильмов в Украине. Лента уже была показана в 27 странах мира и переведена на 16 языков.

Напомним, звезда фильма "Довбуш" резко высказался о русском языке. А в Берлине прошла премия Европейской киноакадемии.