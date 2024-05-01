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"Довга Доба" Бадоєва підкорює Netflix

1 травня 2024 12:44
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Оля Мазур
Редактор
"Довга Доба" Бадоєва підкорює Netflix
Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент режисера
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Документальна стрічка режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба" вийде на Netflix. Премʼєра кінофільму, до створення якого долучилися 12 тисяч українців, запланована на 1 травня.

Про це стало відомо у соціальній мережі режисера.

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"Довга Доба" — фільм режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна. Це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію, переконаний режисер.

 

Довга доба вийде на відомій стрімінговій платформі
Режисер Алан Бадоєв поділився важливою новиною. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Новина про те, що українська картина підкорила американську платформу з'явилась після того, як у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості відвідали показ документального фільму Алана Бадоєва. 

Саундтерк до фільму написав Макс Барських. За словами музиканта, пісня Soldier є закликом до світу від імені усіх українців. Вона розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні.

 

"І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", — коментував співак.

Нагадаємо, українські селебріті подивились фільм Алана Бадоєва. А раніше ми писали, що у Раді Європи оцінили "Довгу добу".

Netflix
Алан Бадоєв
українські зірки
війна в Україні

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