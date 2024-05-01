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"Довга Доба" Бадоева покоряет Netflix

1 мая 2024 12:44
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Оля Мазур
Редактор
"Длинные Сутки" Бадоева покоряет Netflix
Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент режиссера
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Документальная лента режиссера Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба" выйдет на Netflix. Премьера кинофильма, к созданию которого присоединились 12 тысяч украинцев, запланирована на 1 мая.

Об этом стало известно в социальной сети режиссера.

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"Довга Доба" — фильм режиссера Алана Бадоева и 1+1 Украина. Это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое героями на свои гаджеты. Этот проект — не просто еще один фильм о войне, а уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев, чтобы никто никогда не смог переписать нашу историю, уверен режиссер.

 

Длинные сутки выйдут на известной стриминговой платформе
Режиссер Алан Бадоев поделился важной новостью. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Новость о том, что украинская картина покорила американскую платформу, появилась после того, как в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, сотрудники Секретариата Совета Европы и представители международной экспертной среды и общественности посетили показ документального фильма Алана Бадоева.

Саундтерк к фильму написал Макс Барских. По словам музыканта, песня Soldier является призывом к миру от имени всех украинцев. Она рассказывает историю народа, проснувшегося с утра и оказавшегося в войне.

 

"И каждый из нас должен внести свой вклад в сопротивление, потому что здесь наши корни и здесь наш дом", — комментировал певец.

Напомним, украинские селебрити посмотрели фильм Алана Бадоева. А раньше мы писали, что в Совете Европы оценили "Довгу добу".

Netflix
Алан Бадоев
украинские звезды
война в Украине

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