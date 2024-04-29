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"Довгу Добу" Бадоєва показали в Раді Європи

29 квітня 2024 14:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Довгу Добу" Бадоєва показали в Раді Європи
Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент режисера
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У штаб квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості відвідали показ документального фільму Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Показ фільму відкрили промовами Голова асоціації-організатора MICT France-Україна — Павло Пушкар, Постійний Представник України при Раді Європи — Борис Тарасюк та спеціальний представник Генерального секретаря РЄ з питань міграції та біженців — Девід Бест.

 

Режисер Алан Бадоєв показав фільм у Європі
Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент режисера

На початку показу у відеозверненні режисер фільму Алан Бадоєв розповів про свою мету створення проекту: показати війну в Україні без сценаріїв та других дублів. Цей фільм — свідчення того, що сьогодні ніхто не застрахований від війни, і що ми повинні триматися разом, проявляючи максимум солідарності.

Подія проєкту "Культура vs війна" у Страсбурзі стала 120 заходом за кордоном з початку реалізації.

Міжнародний кінотур документальної стрічки розпочався гучним показом в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення і продовжує свій шлях країнами Європи.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав фільм про війну в Україні зіркам у столиці. А раніше Бадоєв замилував світлиною з дочкою та сином.  

війна
Алан Бадоєв
Рада Європи
війна в Україні

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