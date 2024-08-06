Сина Анджеліни Джолі виписали з лікарні

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Сина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакса виписали з лікарні після аварії на електровелосипеді. На 20-річного юнака чекає "довгий шлях відновлення", і він "переніс складну травму", як повідомило джерело про його стан.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдер додав, що Пакс і 49-річна Анджеліна "дуже вдячні за швидкі та рятувальні дії перших служб реагування, а також за чудову медичну допомогу, яку юнак отримав".

Анджеліна Джолі з сином Паксом. Фото: BACKGRID

Володарка "Оскара" залишається поруч зі своїм сином, а також з іншими його братами і сестрами, при цьому джерело зазначає, що вони "відвідували та допомагали Паксу", і додало: "Вони всі дуже близькі".

"Пакса виписали з реанімації. Він переніс складну травму, і тепер починається довгий шлях відновлення та фізіотерапії", — розповів друг родини.

Що стосується батька Пакса, Бреда Питта, представник 60-річного актора відмовився від коментарів на запитання, чи планує він відвідати сина в лікарні.

Анджеліна була поруч із Паксом у лікарні з того часу, як він врізався в автомобіль у годину пік у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі в понеділок, 29 липня. Незважаючи на його травми, джерело стверджує, що велосипед Пакса не має жодних явних ознак пошкодження. Пакс, який, як і кілька інших його братів і сестер, відділяється від свого знаменитого батька, їхав бульваром Лос-Феліс близько 5 години вечора, через що він опинився на зазвичай людній вулиці в години пік.

За даними джерел у правоохоронних органах, він під'їжджав до перехрестя, коли врізався на велосипеді в задню частину автомобіля, який уже зупинився на червоне світло. Повідомляється, що водій автомобіля виконав свій обов’язок, вийшов і перевірив травмованого Пакса до прибуття поліції та медиків.

Хоча незрозуміло, де саме він зіткнувся з автомобілем, свідки на місці події сказали, що він скаржився на біль у стегні, і вони сказали, що він, схоже, пошкодив голову під час аварії.

Джолі звинуватила Пітта в тому, що він намагався змусити її підписати угоду про нерозголошення на суму 8,5 мільйонів доларів, пов'язану з її звинуваченнями в насильстві.