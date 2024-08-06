Сына Анджелины Джоли выписали из больницы

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакса выписали из больницы после аварии на электровелосипеде. 20-летнего юношу ждет "длинный путь восстановления", и он "перенес сложную травму", как сообщил источник о его состоянии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдер добавил, что Пакс и 49-летняя Анджелина "очень благодарны за быстрые и спасательные действия первых служб реагирования, а также за отличную медицинскую помощь, которую юноша получил".

Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: BACKGRID

Обладательница "Оскара" остается рядом со своим сыном, а также с другими его братьями и сестрами, при этом источник отмечает, что они "посещали и помогали парню", и добавил: "Они все очень близки".

"Пакса выписали из реанимации. Он перенес сложную травму, и теперь начинается долгий путь восстановления и физиотерапии", — рассказал друг семьи.

Что касается отца Пакса, Брэда Питта, представитель 60-летнего актера отказался от комментариев на вопрос, планирует ли он посетить сына в больнице.

Анджелина была рядом с Паксом в больнице с тех пор, как он врезался в автомобиль в час пик в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе в понедельник, 29 июля. Несмотря на его травмы, источник утверждает, что у велосипеда Пакса нет никаких явных признаков повреждения. Пакс, который, как и несколько других его братьев и сестер, отделяется от своего знаменитого отца, ехал по бульвару Лос-Фелис около 5 часов вечера, из-за чего он оказался на обычно людной улице в час пик.

По данным источников в правоохранительных органах, он подъезжал к перекрестку, когда врезался на велосипеде в заднюю часть автомобиля, уже остановившегося на красный свет. Сообщается, что водитель автомобиля выполнил свой долг, вышел и проверил травмированного Пакса до прибытия полиции и медиков.

Хотя непонятно, где он столкнулся с автомобилем, свидетели на месте происшествия сказали, что он жаловался на боль в бедре, и они сказали, что он, похоже, повредил голову во время аварии.

Джоли обвинила Питта в том, что он пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллионов долларов, связанное с ее обвинениями в насилии.