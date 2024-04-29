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"Довгу Добу" Бадоева показали в Совете Европы

29 апреля 2024 14:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Длинные Сутки" Бадоева показали в Совете Европы
Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент режиссера
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, сотрудники Секретариата Совета Европы и представители международной экспертной среды и общественности посетили показ документального фильма Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Показ фильма открыли речь Глава ассоциации-организатора MICT France-Украина — Павел Пушкарь, Постоянный Представитель Украины при Совете Европы — Борис Тарасюк и специальный представитель Генерального секретаря СЕ по миграции и беженцев — Дэвид Бест.

 

Режиссер Алан Бадоев показал фильм в Европе
Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент режиссера

В начале показа в видеообращении режиссер фильма Алан Бадоев рассказал о своих целях создания проекта: показать войну в Украине без сценариев и других дублей. Этот фильм — свидетельство того, что сегодня никто не застрахован от войны, и что мы должны держаться вместе, проявляя максимум солидарности.

Событие проекта "Культура vs война" в Страсбурге стало 120 мероприятием за рубежом с начала реализации.

Международный кинотур документальной ленты начался громким показом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения и продолжает свой путь по странам Европы.

Напомним, Алан Бадоев показал фильм о войне в Украине звездам столицы. А раньше Бадоев очаровал фотографией с дочерью и сыном.

война
Алан Бадоев
Рада Европы
война в Украине

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