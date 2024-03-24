Друг Кейт Міддлтон розповів, хто написав текст її заяви про онкологію

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Заява Кейт Міддлтон про те, що в неї виявили онкологію, є однією з найобговорюваніших новин не тільки У Великій Британії. Стало відомо, хто написав текст зворушливої промови 42-річної принцеси Уельської.

Про це повідомляє видання The Sunday Times.

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Не секрет, що над промовами не тільки членів королівської родини, але й політиків працює їхня команда. Авжеж, тези пишуть самі знаменитості, але текст редагують саме піарники та інші спеціалісти. Втім, за словами друга принцеси Уельської, ім’я якого британське видання не стало розголошувати, кожне слово в емоційній заяві написала саме Кейт Міддлтон.

"Це дозволило їй говорити безпосередньо з публікою, яка, в більшості своїй, завжди була з нею та її родиною, яка не піддається галасу та пліткам. Це все була вона. Вона написала кожне слово. Все зійшлося дуже швидко", — сказав друг принцеси Уельської.

Зазначимо, що у своєму зверненні до нації Кейт розповіла, що її діагноз був великим шоком для неї та родини. Принцеса Уельська запевнила — вона та її чоловік, принц Вільям (який є першим в черзі на британський престо) зробили все можливе, щоб розв’язати проблему це приватно заради їхньої родини. Зазначимо, Кейт та Вільям виховують трьох дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перша леді України Олена Зеленська зворушливо підтримала Кейт Мідлтон, яка проходить лікування від раку. Також ми розповідали, що принц Вільям дізнався про діагноз своєї дружини перед похороном улюбленого родича.