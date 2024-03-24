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Друг Кейт Миддлтон рассказал, кто написал текст ее заявления об онкологии

24 марта 2024 16:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Друг Кейт Миддлтон рассказал, кто написал текст ее заявления об онкологии
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Заявление Кейт Миддлтон о том, что у него обнаружили онкологию, является одной из самых обсуждаемых новостей не только в Великобритании. Стало известно, кто написал текст трогательной речи 42-летней принцессы Уэльской.

Об этом сообщает издание The Sunday Times.

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Не секрет, что над речами не только членов королевской семьи, но и политиков работает их команда. Конечно, тезисы пишут сами знаменитости, но редактируют текст именно пиарщики и другие специалисты. Впрочем, по словам друга принцессы Уэльской, имя которого британское издание не стало разглашать, каждое слово в эмоциональном заявлении написала Кейт Миддлтон.

"Это позволило ей говорить непосредственно с публикой, которая, в большинстве своем, всегда была с ней и ее семьей, которая не поддается шуму и сплетням. Это все была она. Она написала каждое слово. Все сошлось очень быстро", — сказал друг принцессы Уэльский.

Отметим, в обращении к нации Кейт рассказала, что ее диагноз был большим шоком для нее и семьи. Принцесса Уэльская заверила — она и ее муж, принц Уильям (первый в очереди на британский престо) сделали все возможное, чтобы решить проблему это частно ради их семьи. Кейт и Уильям воспитывают троих детей.

Напомним, ранее мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поддержала Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака. Также мы рассказывали, что принц Уильям узнал диагноз своей жены перед похоронами любимого родственника.

Кейт Миддлтон
королевская семья
Великобритания
онкология

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