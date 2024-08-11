Сніжана Бабкіна зізналась, як з чоловіком та друзями пережили ракетний обстріл

Співак Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною. Фото: Instagram/snezhana_babkina

Наприкінці минулого місяця, в ніч проти 24 липня, окупанти вкотре атакували Харків та область. В епіцентрі опинився, зокрема, фронтмен гурту 5'nizza Сергій Бабкін. Артист був не один — в компанії дружини Сніжани та друзів. Обраниця Сергія, яка з трьома дітьми тимчасово живе у Німеччині, але тоді приїхала до Харкова, розповіла деталі жахливої ночі.

Про це повідомляє KP.UA.

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Той вечір, а згодом і ніч, Сергій Бабкін та дружина провели в компанії 16 близьких людей. Вони орендували будинок, аби всі змогли розміститися після посиденьок. За словами Сніжани, вони пішли спати о пів на третю ночі.

"А о п'ятій ранку прилетіла ракета на нашу територію… Я прокинулася від абсолютно незвичного вибуху, до цього я чула вибухи десь у сусідніх районах. Це був зовсім інший звук, начебто на голові в тебе розбивають залізну плиту. Я потім ще два дні нічого не чула", — згадала Сніжана Бабкіна.

За словами дружини музиканта, в кількох метрах від них був інший будинок, і саме в нього прилетіла ракета С-300. Вибуховою хвилею серйозно було пошкоджено приміщення, де була зіркова родина з друзями.

Перші сторіз родини Бабкіних після тієї ночі. Скриншот: Instagram/snezhana_babkina

"Ми скочили, я взагалі не розумію, що відбувається, стан шоковий. Розбите скло, сусідній будинок горить, валить дим, починає наш дах сипатися. Хвилин за десять забігає наряд поліції. Починають голосно кричати, чи всі живі, а я нічого не чую, таке відчуття, ніби комарик пищить над вухом. Ледве звідти вилізли", — розповіла Сніжана.

Вже згодом вона з чоловіком та друзями зібрались в них вдома та дійшли висновку, що завдяки насиченому вечору, без алкоголю, у спілкуванні, всередині них був потужний спокій.

"Не залишилося якихось психологічних травм. У такій ситуації ПТСР запросто міг би бути. Таке відчуття, ніби нас хтось крильцем закрив", — підсумувала дружина Сергія Бабкіна.

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