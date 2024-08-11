Снежана Бабкина призналась, как с мужем и друзьями пережили ракетный обстрел

Певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной. Фото: Instagram/snezhana_babkina

В конце прошлого месяца, в ночь на 24 июля, оккупанты в очередной раз атаковали Харьков и область. В эпицентре оказался, в частности, фронтмен группы 5'nizza Сергей Бабкин. Артист был не один — в компании жены Снежаны и друзей. Избранница Сергея, которая с тремя детьми временно живет в Германии, но приехала в Харьков, рассказала детали ужасной ночи.

Об этом сообщает KP.UA.

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Тот вечер, а затем и ночь, Сергей Бабкин и жена провели в компании 16 близких людей. Они арендовали дом, чтобы все смогли разместиться после посиделок. По словам Снежаны, они пошли спать в полтретьего ночи.

"А в пять утра прилетела ракета на нашу территорию… Я проснулась от совершенно необычного взрыва, до этого я слышала взрывы где-то в соседних районах. Это был совсем другой звук, словно на голове у тебя разбивают железную плиту. Я потом еще два дня ничего не слышала", — вспомнила Снежана Бабкина.

По словам жены музыканта, в нескольких метрах от них было другое здание, и именно в него прилетела ракета С-300. Взрывной волной было серьезно повреждено помещение, где была звездная семья с друзьями.

Первые сториз семьи Бабкиных после той ночи. Скриншот: Instagram/snezhana_babkina

"Мы вскочили, я вообще не понимаю, что происходит, состояние шоковое. Разбитое стекло, соседний дом горит, валит дым, начинает наша крыша сыпаться. Минут через десять забегает наряд полиции. Начинают громко кричать, все ли живы, а я ничего не слышу, такое ощущение, будто комарик пищит над ухом. Едва оттуда вылезли", — рассказала Снежана.

Уже со временем она с мужем и друзьями собрались у них дома и пришли к выводу, что благодаря насыщенному вечеру, без алкоголя, в общении, внутри них был мощный покой.

"Не осталось каких-то психологических травм. В такой ситуации ПТСР запросто мог бы быть. Такое ощущение, будто нас кто-то крылышком закрыл", — подытожила супруга Сергея Бабкина.

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