Нікола Пельтц планує засудити грумерів за смерть своєї собаки

Американська акторка Нікола Пельтц. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

В середині червня американська акторка Нікола Пельтц повідомила про смерть своєї улюбленої собаки Нали. Тепер дружина британського бізнесмена, моделі Брукліна Бекхема планує подавати позов до суду.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Нікола Пельтц планує йти до суду

Невістка Девіда та Вікторії Бекхемів найняла команду адвокатів і планує подати позов до суду на грумінг-компанію. Акторка хоче притягнути до відповідальності тих, хто, на її думку, винний у смерті її собаки. Чихуахуа Нала жила з Ніколою протягом дев'яти років. Собака померла 14 червня відразу після того, як її забрали від грумерів.

Коли Нікола привезла Налу додому, вона виявила, що чихуахуа задихається, в домашнього улюбленця був синій язик. Пельтц поїхала до ветеринара, але через кілька годин собака померла. За даними TMZ, в записах клініки значиться, що в легенях Нали знайшли рідину. Також перед смертю у неї спостерігалися пришвидшене серцебиття і деякі неврологічні проблеми.

Нікола Пельтц та Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Незадовго до смерті чихуахуа пройшла медичне обстеження, яке показало, що вона повністю здорова. Крім того, дивні симптоми спостерігалися і в інших собак Ніколи після відвідування того ж таки грумера в Нью-Йорку.

За даними таблоїда, Пельтц планує судитися не заради грошей, а для того, щоб інші власники домашніх тварин не постраждали від дій грумерів.

Бруклін Бекхем та Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що будинок, в якому померла голлівудська акторка Мерілін Монро, врятували від знесення. Також ми розповідали, що голлівудського актора Бена Аффлека попереджали про розлучення із Дженніфер Лопес.