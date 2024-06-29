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Дружина Брукліна Бекхема планує судитися через смерть своєї собаки

29 червня 2024 22:42
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Стас Кожушко
Редактор
Нікола Пельтц планує засудити грумерів за смерть своєї собаки
Американська акторка Нікола Пельтц. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середині червня американська акторка Нікола Пельтц повідомила про смерть своєї улюбленої собаки Нали. Тепер дружина британського бізнесмена, моделі Брукліна Бекхема планує подавати позов до суду.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Нікола Пельтц планує йти до суду

Невістка Девіда та Вікторії Бекхемів найняла команду адвокатів і планує подати позов до суду на грумінг-компанію. Акторка хоче притягнути до відповідальності тих, хто, на її думку, винний у смерті її собаки. Чихуахуа Нала жила з Ніколою протягом дев'яти років. Собака померла 14 червня відразу після того, як її забрали від грумерів. 

Коли Нікола привезла Налу додому, вона виявила, що чихуахуа задихається, в домашнього улюбленця був синій язик. Пельтц поїхала до ветеринара, але через кілька годин собака померла. За даними TMZ, в записах клініки значиться, що в легенях Нали знайшли рідину. Також перед смертю у неї спостерігалися пришвидшене серцебиття  і деякі неврологічні проблеми.

Нікола Пельтц та Нала
Нікола Пельтц та Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Незадовго до смерті чихуахуа пройшла медичне обстеження, яке показало, що вона повністю здорова. Крім того, дивні симптоми спостерігалися і в інших собак Ніколи після відвідування того ж таки грумера в Нью-Йорку.

За даними таблоїда, Пельтц планує судитися не заради грошей, а для того, щоб інші власники домашніх тварин не постраждали від дій грумерів. 

Бруклін Бекхем та Нала
Бруклін Бекхем та Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що будинок, в якому померла голлівудська акторка Мерілін Монро, врятували від знесення. Також ми розповідали, що голлівудського актора Бена Аффлека попереджали про розлучення із Дженніфер Лопес.

суд
закордонні зірки
Бруклін Бекхем
домашні тварини

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